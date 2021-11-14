https://sputnik-georgia.ru/20211114/oppozitsiya-perekroet-obe-naberezhnye-v-tbilisi-v-ponedelnik-262056598.html

Оппозиция перекроет обе набережные в Тбилиси в понедельник

Оппозиция перекроет обе набережные в Тбилиси в понедельник

Протестующие намерены послать властям "сильный сигнал" об ужесточении ненасильственного протестного движения 14.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-14T18:28+0400

2021-11-14T18:28+0400

2021-11-14T18:28+0400

политика

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грузия

единое нацдвижение

ника мелия

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" перекроет набережные Тбилиси, которые являются главными транспортными магистралями города, в понедельник 15 ноября с 15.00 до 17.00, написал лидер партии Ника Мелия в Facebook.Оппозиция 8 ноября объявила о начале протестного движения с требованиями перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождения и назначения досрочных парламентских выборов. ЕНД ежедневно проводило акции протеста у разных государственных ведомств."Завтра, 15 ноября, с 15:00 до 17:00 нашей акцией будет перекрыто движение на обеих набережных Тбилиси. Я понимаю, что это создаст гражданам определенный дискомфорт, однако это сильный сигнал для режима о том, что ненасильственное протестное движение с каждым днем становится все более жестким", - написал председатель ЕНД Ника Мелия.Он призвал граждан присоединиться к завтрашней акции, добавив, что точное место сбора будет объявлено сегодня вечером.Накануне вечером в СМИ появилась информация об ухудшении состояния голодающего 44-й день третьего президента Грузии. По словам личного врача Саакашвили Николоза Кипшидзе, экс-президент сильно ослаб и весь день не вставал с кровати. Специальная пенитенциарная служба позже опровергла эту информацию.Саакашвили, объявивший голодовку 45 дней назад, в понедельник был переведен в глданскую тюремную больницу №18. Сам Саакашвили был против этого. Перевода Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику требовали также его адвокаты и личный врач.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся в суде. Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, единое нацдвижение, ника мелия, возвращение и арест саакашвили