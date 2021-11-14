https://sputnik-georgia.ru/20211114/pochemu-ya-ne-krichala-vo-vse-gorlo-emili-ratakovski-o-perezhitom-seksualnom-nasilii-261960039.html
"Почему я не кричала во все горло": Эмили Ратаковски о пережитом сексуальном насилии
"Почему я не кричала во все горло": Эмили Ратаковски о пережитом сексуальном насилии
Это грустное заявление звезда сделала в своей первой книге под названием "Мое тело" 14.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-14T14:03+0400
2021-11-14T14:03+0400
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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Американская модель и актриса Эмили Ратаковски призналась в пережитом сексуальном насилии в 15-летнем возрасте. Об этом 30-летняя знаменитость рассказала на страницах своей первой книги-эссе под названием "Мое тело" (My Body).В этом сборнике Эмили рассказала читателям о своем модельном опыте, мире, политике, женщинах, а также подробно рассказала о своем материнстве. По информации издания Daily Star, в книге Эмили рассказала и о пережитом в 15 лет сексуальном насилии. К сексу Ратаковски принудил ее 16-летний бойфренд по имени Оуэн, причем Эмили тогда еще была девственницей."Почему 15-летняя я не кричала тогда во все горло? Кто научил меня молчать? Я ненавидела себя. Я никому не рассказывала, что произошло с Оуэном в те выходные. Это был секс без согласия. Я была так молода. У меня даже не было секса до этого", - вспоминает Ратаковски.К слову, это не первое признание Эмили о пережитом сексуальном насилии. В 2012 году звезда уже публично рассказывала о сексуальном насилии, произошедшем после откровенной фотосессии для журнала Darius. Тогда Эмили Ратаковски было 20 лет. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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зарубежные звезды
"Почему я не кричала во все горло": Эмили Ратаковски о пережитом сексуальном насилии
14:03 14.11.2021 (обновлено: 14:28 14.11.2021)
Это грустное заявление звезда сделала в своей первой книге под названием "Мое тело"
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Американская модель и актриса Эмили Ратаковски призналась в пережитом сексуальном насилии в 15-летнем возрасте. Об этом 30-летняя знаменитость рассказала на страницах своей первой книги-эссе под названием "Мое тело" (My Body).
В этом сборнике Эмили рассказала читателям о своем модельном опыте, мире, политике, женщинах, а также подробно рассказала о своем материнстве. По информации издания Daily Star, в книге Эмили рассказала и о пережитом в 15 лет сексуальном насилии. К сексу Ратаковски принудил ее 16-летний бойфренд по имени Оуэн, причем Эмили тогда еще была девственницей.
"Почему 15-летняя я не кричала тогда во все горло? Кто научил меня молчать? Я ненавидела себя. Я никому не рассказывала, что произошло с Оуэном в те выходные. Это был секс без согласия. Я была так молода. У меня даже не было секса до этого", - вспоминает Ратаковски.
К слову, это не первое признание Эмили о пережитом сексуальном насилии. В 2012 году звезда уже публично рассказывала о сексуальном насилии, произошедшем после откровенной фотосессии для журнала Darius. Тогда Эмили Ратаковски было 20 лет.
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