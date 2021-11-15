https://sputnik-georgia.ru/20211115/chetyre-deputata-gorsobraniya-zugdidi-obyavili-golodovku-v-podderzhku-saakashvili-262092128.html

Четыре депутата горсобрания Зугдиди объявили голодовку в поддержку Саакашвили

Четыре депутата горсобрания Зугдиди объявили голодовку в поддержку Саакашвили

Голодовка протеста с требованием перевода экс-президента в гражданскую клинику проходит и в парламенте Грузии 15.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-15T19:18+0400

2021-11-15T19:18+0400

2021-11-15T19:18+0400

политика

новости

грузия

голодовка

возвращение и арест саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/09/261915196_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9f476f3b9415b98e7c2d94d87f55edf0.jpg

ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Четыре новоизбранных депутата Сакребуло (горсобрание – ред.) города Зугдиди от партии "Единое национальное движение" объявили голодовку в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщила член парламента от ЕНД Анна Цитлидзе.Голодающие депутаты требуют перевода экс-президента в гражданскую многопрофильную клинику.Голодовку в поддержку Саакашвили объявили шестеро депутатов Руставского горсовета >>"С этим требованием избранные члены сакребуло начнут голодовку в комнате фракции "Единое национальное движение": Майя Каландия, Иракли Сордиа, Хатуна Шамугия, Дарико Аркания и доктор Малхаз Джалагония", - сказала Цитлидзе в эфире телеканала "Мтавари архи".Ранее шестеро депутатов сакребуло (горсовет) Рустави от самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" объявили голодовку с требованием перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику.Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку 46 дней назад.Сразу девять грузинских депутатов объявили голодовку в поддержку Саакашвили >>В поддержку Саакашвили голодают десять оппозиционных депутатов парламента Грузии, среди них лидер партии "Дроа" ("Время пришло") Элене Хоштария. В отличие от своих коллег, которые объявили голодовку накануне в воскресенье, Хоштария отказывается от приема пищи уже 13-й день.Депутаты говорят, что продолжат протест до тех пор, пока Саакашвили не будет переведен из тюремной больницы в многофункциональную гражданскую клинику.С этим же требованием в Тбилиси и других городах Грузии ежедневно проходят акции протеста оппозиции. Протестующие требуют также проведения досрочных выборов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, голодовка, возвращение и арест саакашвили