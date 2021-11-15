https://sputnik-georgia.ru/20211115/golodayuschiy-deputat-parlamenta-prosit-finansovoy-pomoschi-dlya-svoey-partii-262095739.html

Голодающий депутат парламента Грузии просит финансовой помощи для своей партии

Голодающий депутат парламента Грузии просит финансовой помощи для своей партии

Оппозиционный политик надеется собрать средства, "необходимые для общей борьбы" 15.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-15T21:44+0400

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голодовка

элене хоштария

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Депутат парламента Грузии Элене Хоштария, голодающая в знак солидарности с заключенным экс-президентом Михаилом Саакашвили, написала в соцсети, что ее партия "Дроа" нуждается в финансовой помощи.Голодовку в поддержку Саакашвили объявили шестеро депутатов Руставского горсовета >>Голодающая 13 дней Хоштария и другие сторонники Саакашвили, а также его адвокаты и личный врач настаивают на необходимости перевода экс-президента в гражданскую клинику. Вместо этого 8 ноября Саакашвили был этапирован в глданскую тюремную больницу №18 в Тбилиси. Саакашвили объявил голодовку в день задержания, 1 октября."В этот критический момент я обращаюсь к вам за помощью, и мы надеемся собрать средства, необходимые для общей борьбы, которые будут потрачены: на протестные акции/перфомансы; распространение информации в социальных сетях; расходы офиса в Тбилиси; помощь активистам, участвующим в митингах; судебные разбирательства в Грузии или Страсбурге от имени "Дроа", - написала Хоштария в социальной сети Facebook.Элене Хоштария объявила голодовку 3 ноября. Все это время она лишь пила воду. За тринадцать дней голодовки состояние Хоштария несколько раз ухудшалось, и к ней вызывали скорую. Врачи настоятельно рекомендовали ей лечь в больницу. Однако на госпитализацию политик не соглашается.Грузинский оперный певец объявил о голодовке в поддержку Саакашвили >>По словам главного врача глданской тюремной больницы, состояние Саакашвили стабильное, он находится под наблюдением врачей и в случае необходимости ему будет оказана необходимая помощь.Экс-президент Грузии, заочно осужденный на родине за должностные преступления, тайно прибыл в Грузию 29 сентября и 1 октября был арестован в Тбилиси. Саакашвили называет себя политическим заключенным, а уголовные дела против него – сфабрикованными.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, голодовка, элене хоштария, возвращение и арест саакашвили