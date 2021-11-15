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На развитие семи муниципалитетов Грузии потратят четыре миллиона лари
На развитие семи муниципалитетов Грузии потратят четыре миллиона лари
Финансируемые проекты были отобраны непосредственно по инициативе муниципалитетов и на основе конкурсов 15.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-15T18:43+0400
2021-11-15T18:43+0400
2021-11-15T18:43+0400
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. На развитие проектов в семи муниципалитетах Грузии в рамках программы интегрированного развития пилотных регионов страны в 2020-2022 годах выделят 4 миллиона лари, говорится в сообщении министерства регионального развития и инфраструктуры.Целевые проекты обновления городов, развития туризма и бизнеса в 2021-2022 годах будут реализованы в Лагодехи, Телави, Кутаиси, Харагаули, Ланчхути, Цхалтубо и Чиатура, на что муниципалитеты получат в общей сложности 3,8 миллиона лари. Софинансирование муниципалитетов составит порядка 42 тысяч лари.Новые курорты и туристические центры - в Грузии определили, на что нужны инвестиции >>Финансируемые проекты были отобраны непосредственно по инициативе муниципалитетов и на основе конкурсов, объявленных в рамках программы.На что пойдут средства:Программа интегрированного развития пилотных регионов Грузии в 2020-2022 годах подразумевает финансирование целевых мероприятий в четырех регионах страны: Кахети, Имерети, Гурия, Рача-Лечхуми – Квемо-Сванети. Цель программы – увеличить доступ к государственным услугам и их качество, сокращение бедности и, в конечном итоге, постепенное искоренение социального и экономического неравенства между Тбилиси и пилотными регионами.Грузия будет производить "зеленый" водород >>Программа пилотных регионов была разработана с привлечением экспертов Евросоюза, и общее видение основано на последних подходах к политике регионального развития ЕС.Правительство Грузии утвердило программу 20 декабря 2019 года. Предварительный бюджет 200 миллионов лари, из которых 48 миллионов уже выделены.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, министерство экономики и устойчивого развития грузии, инвестиции
На развитие семи муниципалитетов Грузии потратят четыре миллиона лари
Финансируемые проекты были отобраны непосредственно по инициативе муниципалитетов и на основе конкурсов
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik.
На развитие проектов в семи муниципалитетах Грузии в рамках программы интегрированного развития пилотных регионов страны в 2020-2022 годах выделят 4 миллиона лари, говорится в сообщении
министерства регионального развития и инфраструктуры.
Целевые проекты обновления городов, развития туризма и бизнеса в 2021-2022 годах будут реализованы в Лагодехи, Телави, Кутаиси, Харагаули, Ланчхути, Цхалтубо и Чиатура, на что муниципалитеты получат в общей сложности 3,8 миллиона лари. Софинансирование муниципалитетов составит порядка 42 тысяч лари.
Финансируемые проекты были отобраны непосредственно по инициативе муниципалитетов и на основе конкурсов, объявленных в рамках программы.
В селе Рачисубани Лагодехского муниципалитета обустроят дорожную инфраструктуру для поддержки развития местного бизнеса
Для усиления культурно-образовательной роли на исторических памятниках и туристических информационных досках в Телави будут размещены QR-коды
На проспекте Ильи Чавчавадзе в Кутаиси будет построена инфраструктура регулирования безопасности дорожного движения
Будет улучшена существующая инфраструктура и обустроены санитарные пункты на территории, прилегающей к "Холодному озеру" в Цхалтубо
В Чиатура благоустроят территорию близ озера на улице Казбеги
Будет отремонтирован детский сад в селе Хуневи Харагаульского муниципалитета
В селе Орагви Ланчхутского муниципалитета будет создана туристическая инфраструктура и восстановлена подъездная дорога.
Программа интегрированного развития пилотных регионов Грузии в 2020-2022 годах подразумевает финансирование целевых мероприятий в четырех регионах страны: Кахети, Имерети, Гурия, Рача-Лечхуми – Квемо-Сванети. Цель программы – увеличить доступ к государственным услугам и их качество, сокращение бедности и, в конечном итоге, постепенное искоренение социального и экономического неравенства между Тбилиси и пилотными регионами.
Программа пилотных регионов была разработана с привлечением экспертов Евросоюза, и общее видение основано на последних подходах к политике регионального развития ЕС.
Правительство Грузии утвердило программу 20 декабря 2019 года. Предварительный бюджет 200 миллионов лари, из которых 48 миллионов уже выделены.
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