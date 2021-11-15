https://sputnik-georgia.ru/20211115/ocherednoe-zasedanie-suda-nad-saakashvili-sostoitsya-vo-vtornik-262097306.html

Суд приступит к рассмотрению дела Саакашвили о незаконном пересечении границы

Суд приступит к рассмотрению дела Саакашвили о незаконном пересечении границы

Саакашвили почти месяц назад предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, но дело только дошло до суда 15.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-15T22:52+0400

2021-11-15T22:52+0400

2021-11-15T23:23+0400

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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Суд над бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили по делу о незаконном пересечении границы назначен на вторник, 16 ноября, сообщил адвокат обвиняемого Бека Басилая журналистам.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него находятся в процессе рассмотрения. Экс-президент считает все обвинения против него сфабрикованными, а себя – политзаключенным."Михаилу Саакашвили уже почти месяц назад предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы, но дело до сих пор не дошло до суда", - сказал Басилая.Он также выразил уверенность, что Специальная пенитенциарная служба вновь откажется этапировать Саакашвили в суд, так же как это было 10 ноября, когда рассматривалось дело о разгоне акции 7 ноября 2007 года, и 15 ноября, когда шел процесс по делу о растрате госсредств."Они назначили этот процесс на завтра и снова попытаются привести в качестве причин мифическое расследование СГБ и состояние здоровья Михаила Саакашвили. Они и на завтрашний процесс не собираются приводить Саакашвили", - сказал Басилая.Пенитенциарная служба обосновала свои предыдущие решения тем, что, с одной стороны, есть риски для здоровья Саакашвили (он объявил голодовку 1 октября), а с другой - расследованием дела о попытке госпереворота. Как утверждает Служба Госбезопасности Грузии, для дестабилизации планировалось использовать возможное этапирование Саакашвили из руставской тюрьмы.В настоящее время Саакашвили находится в глданской тюремной больнице в Тбилиси. Его этапировали туда 8 ноября, несмотря на то, что сам Саакашвили, его адвокаты и личный врач настаивали на переводе в гражданскую многопрофильную клинику. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, тбилисский городской суд, возвращение и арест саакашвили