https://sputnik-georgia.ru/20211115/v-chulkakh-i-trusakh-solist-maneskin-poyavilsya-na-premii-mtv-262077979.html

В чулках и трусах: солист Maneskin появился на премии MTV

В чулках и трусах: солист Maneskin появился на премии MTV

Красавец Дамиано снова эпатирует публику своим внешним видом: в Сети комментируют новый образ звезды итальянской рок-группы 15.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Солист итальянской группы Maneskin Дамиано Давид снова удивил публику: победитель "Евровидения-2021" появился на премии MTV в трусах и чулках. Солист группы Maneskin постоянно эпатирует фанатов смелыми образами. На премию музыкального канала певец приехал в еще более неожиданном обличье и вызвал ажиотаж в соцсетях и прессе. На ковровой дорожке ежегодной премии MTV Music Awards солист Maneskin появился в сетчатых чулках с подвязками и трусах со стразами, дополнив образ лакированными сапогами и полупрозрачной блузой с блестками. Образ Дамиано шокировал даже преданных фанатов, привыкших к необычным лукам звезды и его яркому макияжу. Комментарии не заставили себя долго ждать. "Это нечто"; "Мне кажется, что в следующий раз он придет голым"; "Трусы в стразах это конечно шик"; "Кажется, меня ослепило"; "Мой мир не будет прежним", - прокомментировали фанаты. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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италия, зарубежные звезды, måneskin