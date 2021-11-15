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В чулках и трусах: солист Maneskin появился на премии MTV
13:46 15.11.2021 (обновлено: 13:53 15.11.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкВокалист группы Maneskin (Италия) Дамиано Давид
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich/
Красавец Дамиано снова эпатирует публику своим внешним видом: в Сети комментируют новый образ звезды итальянской рок-группы
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Солист итальянской группы Maneskin Дамиано Давид снова удивил публику: победитель "Евровидения-2021" появился на премии MTV в трусах и чулках.
Солист группы Maneskin постоянно эпатирует фанатов смелыми образами. На премию музыкального канала певец приехал в еще более неожиданном обличье и вызвал ажиотаж в соцсетях и прессе.
На ковровой дорожке ежегодной премии MTV Music Awards солист Maneskin появился в сетчатых чулках с подвязками и трусах со стразами, дополнив образ лакированными сапогами и полупрозрачной блузой с блестками.
Образ Дамиано шокировал даже преданных фанатов, привыкших к необычным лукам звезды и его яркому макияжу. Комментарии не заставили себя долго ждать.
"Это нечто"; "Мне кажется, что в следующий раз он придет голым"; "Трусы в стразах это конечно шик"; "Кажется, меня ослепило"; "Мой мир не будет прежним", - прокомментировали фанаты.
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