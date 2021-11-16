Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920
Пятая волна
Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
https://sputnik-georgia.ru/20211116/grazhdane-gruzii-mogut-skachat-tsifrovoy-kovid-pasport-v-app-ili-google-store-262127400.html
Граждане Грузии могут скачать цифровой ковид-паспорт в App или Google Store
Граждане Грузии могут скачать цифровой ковид-паспорт в App или Google Store
Прежде чем поехать в другую страну, даже имея ковид-паспорт, нужно пересмотреть ее регуляции 16.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-16T20:37+0400
2021-11-16T20:37+0400
пятая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23657/10/236571098_0:90:2930:1738_1920x0_80_0_0_a8f2f328ad5be6b0259a8ef17c632102.jpg
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Жители Грузии с завтрашнего дня могут скачать ковид-паспорт (ковид-сертификат) в магазинах приложений App Store или Google Store при помощи аппликации Georgia e-Health, заявил глава оперативного штаба Координационного Совета Георгий Гибрадзе.Грузия присоединилась к единой системе цифровых ковид-паспортов, в которую в настоящее время входят 49 стран-участниц. Выданные Грузией сертификаты о вакцинации, пересеченной болезни и ПЦР-тестировании будут включены в это общее пространство."Сегодня все технические работы, связанные с этим подключением, будут завершены, и с завтрашнего дня мы полностью подключимся к единой системе. Чтобы воспользоваться этим сертификатом Covid, вы можете загрузить соответствующее приложение под названием Georgia e-Health из магазина APP и Google Store, пройти довольно простую регистрацию и получить всю информацию", - сказал Гибрадзе журналистам.С помощью этого приложения, в котором будут представлены QR-коды, гражданин сможем проверить свой ковид-статус. Здесь в электронном виде будет храниться вся информация о человеке - вакцинация, перенесенный COVID, тестирование.Кроме этого, "зеленый паспорт" с QR-кодом можно получить в электронном виде на платформе Минздрава или пойти в Дома юстиции.Для перенесших коронавирус лиц зеленый паспорт выдается на бессрочной основе.. На данном этапе это распространяется и на тех граждан, которые прошли полный курс вакцинации.Кроме того, ковид-паспорта, выданные Домами юстиции, с завтрашнего дня могут быть использованы гражданами Грузии при поездках за границу. При этом, по словам Гибрадзе, прежде чем поехать в ту или иную страну, нужно пересмотреть ее ковид-регуляции.Что касается тех граждан, которые уже взяли ковид-паспорт, то им будет необходимо их обновить.В понедельник Еврокомиссия признала ковид-паспорта Грузии. Теперь граждане Грузии, обладающие сертификатом о полном курсе вакцинации, смогут передвигаться по территории Евросоюза.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211115/evrokomissiya-priznala-kovid-pasporta-gruzii-262085908.html
https://sputnik-georgia.ru/20211110/kak-inostrantsu-poluchit-zelenyy-pasport-v-gruzii-261935174.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23657/10/236571098_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_a0b5d25d3d5da453b163ba5a1d5b9ed8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Граждане Грузии могут скачать цифровой ковид-паспорт в App или Google Store

20:37 16.11.2021
© photo: Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДемонстрация на смартфоне мобильного приложения для работы с криптовалютой биткоин в стационарном обменном пункте криптовалют в Москве
Демонстрация на смартфоне мобильного приложения для работы с криптовалютой биткоин в стационарном обменном пункте криптовалют в Москве - Sputnik Грузия, 1920, 16.11.2021
© photo: Sputnik / Максим Блинов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Прежде чем поехать в другую страну, даже имея ковид-паспорт, нужно пересмотреть ее регуляции
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Жители Грузии с завтрашнего дня могут скачать ковид-паспорт (ковид-сертификат) в магазинах приложений App Store или Google Store при помощи аппликации Georgia e-Health, заявил глава оперативного штаба Координационного Совета Георгий Гибрадзе.
Грузия присоединилась к единой системе цифровых ковид-паспортов, в которую в настоящее время входят 49 стран-участниц. Выданные Грузией сертификаты о вакцинации, пересеченной болезни и ПЦР-тестировании будут включены в это общее пространство.
Здание МИД Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 15.11.2021
Пятая волна
Еврокомиссия признала ковид-паспорта Грузии
Вчера, 16:32
"Сегодня все технические работы, связанные с этим подключением, будут завершены, и с завтрашнего дня мы полностью подключимся к единой системе. Чтобы воспользоваться этим сертификатом Covid, вы можете загрузить соответствующее приложение под названием Georgia e-Health из магазина APP и Google Store, пройти довольно простую регистрацию и получить всю информацию", - сказал Гибрадзе журналистам.
С помощью этого приложения, в котором будут представлены QR-коды, гражданин сможем проверить свой ковид-статус. Здесь в электронном виде будет храниться вся информация о человеке - вакцинация, перенесенный COVID, тестирование.
Кроме этого, "зеленый паспорт" с QR-кодом можно получить в электронном виде на платформе Минздрава или пойти в Дома юстиции.
В Нижегородской области будут выдавать спецпропуска в виде QR-кодов - Sputnik Грузия, 1920, 10.11.2021
Пятая волна
Как иностранцу получить "зеленый паспорт" в Грузии
10 ноября, 07:01
Для перенесших коронавирус лиц зеленый паспорт выдается на бессрочной основе.. На данном этапе это распространяется и на тех граждан, которые прошли полный курс вакцинации.
Кроме того, ковид-паспорта, выданные Домами юстиции, с завтрашнего дня могут быть использованы гражданами Грузии при поездках за границу. При этом, по словам Гибрадзе, прежде чем поехать в ту или иную страну, нужно пересмотреть ее ковид-регуляции.
Что касается тех граждан, которые уже взяли ковид-паспорт, то им будет необходимо их обновить.
В понедельник Еврокомиссия признала ковид-паспорта Грузии. Теперь граждане Грузии, обладающие сертификатом о полном курсе вакцинации, смогут передвигаться по территории Евросоюза.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:56Молодежная сборная Грузии по футболу обыграла Англию в товарищеском матче
20:37Граждане Грузии могут скачать цифровой ковид-паспорт в App или Google Store
20:18Сборная Грузии по футзалу обыграла Румынию в товарищеском матче
19:59Крупнейший венчурный фонд вложит миллионы в стартапы Грузии
19:41Сборная Грузии по футболу – плюсы и минусы первого года с новым тренером
19:19Нино Чеснер стала звездой юбилейного шоу "Лучше всех"
19:01Народный защитник Грузии созвала группу экспертов, чтобы отслеживать состояние Саакашвили
18:40Переговоры с инвесторами Намахвани ГЭС продолжаются
18:18Певица Нуца Хурцидзе вновь произвела фурор на "Голосе" в Греции - ВИДЕО
18:02Практический экзамен на права в Грузии с апреля придется сдавать на улице
17:56Автопробег в поддержку Саакашвили: новый формат акций оппозиции - видео
17:46"Синдром Саакашвили", или Кто запустил новый штамм грузинской митинговой пандемии
17:37Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана: что известно на данный момент
17:29Мел Гибсон решил снять "Смертельное оружие 5"
17:28ЕСПЧ объяснил решение по вопросу Саакашвили
16:49В парламенте Грузии может стать на две фракции меньше
16:35Парламент Грузии досрочно прекратил депутатские полномочия Хазарадзе и Джапаридзе
16:31Автопробег в поддержку Саакашвили: "Нацдвижение" проводит акцию в Тбилиси
16:28Строительство тоннеля в Грузии к границе с Россией в самом разгаре
15:55В Кутаиси от коронавируса после родов скончалась женщина, ребенка удалось спасти