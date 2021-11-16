https://sputnik-georgia.ru/20211116/grazhdane-gruzii-mogut-skachat-tsifrovoy-kovid-pasport-v-app-ili-google-store-262127400.html

Граждане Грузии могут скачать цифровой ковид-паспорт в App или Google Store

Граждане Грузии могут скачать цифровой ковид-паспорт в App или Google Store

Прежде чем поехать в другую страну, даже имея ковид-паспорт, нужно пересмотреть ее регуляции 16.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-16T20:37+0400

2021-11-16T20:37+0400

2021-11-16T20:37+0400

пятая волна

общество

новости

грузия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23657/10/236571098_0:90:2930:1738_1920x0_80_0_0_a8f2f328ad5be6b0259a8ef17c632102.jpg

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Жители Грузии с завтрашнего дня могут скачать ковид-паспорт (ковид-сертификат) в магазинах приложений App Store или Google Store при помощи аппликации Georgia e-Health, заявил глава оперативного штаба Координационного Совета Георгий Гибрадзе.Грузия присоединилась к единой системе цифровых ковид-паспортов, в которую в настоящее время входят 49 стран-участниц. Выданные Грузией сертификаты о вакцинации, пересеченной болезни и ПЦР-тестировании будут включены в это общее пространство."Сегодня все технические работы, связанные с этим подключением, будут завершены, и с завтрашнего дня мы полностью подключимся к единой системе. Чтобы воспользоваться этим сертификатом Covid, вы можете загрузить соответствующее приложение под названием Georgia e-Health из магазина APP и Google Store, пройти довольно простую регистрацию и получить всю информацию", - сказал Гибрадзе журналистам.С помощью этого приложения, в котором будут представлены QR-коды, гражданин сможем проверить свой ковид-статус. Здесь в электронном виде будет храниться вся информация о человеке - вакцинация, перенесенный COVID, тестирование.Кроме этого, "зеленый паспорт" с QR-кодом можно получить в электронном виде на платформе Минздрава или пойти в Дома юстиции.Для перенесших коронавирус лиц зеленый паспорт выдается на бессрочной основе.. На данном этапе это распространяется и на тех граждан, которые прошли полный курс вакцинации.Кроме того, ковид-паспорта, выданные Домами юстиции, с завтрашнего дня могут быть использованы гражданами Грузии при поездках за границу. При этом, по словам Гибрадзе, прежде чем поехать в ту или иную страну, нужно пересмотреть ее ковид-регуляции.Что касается тех граждан, которые уже взяли ковид-паспорт, то им будет необходимо их обновить.В понедельник Еврокомиссия признала ковид-паспорта Грузии. Теперь граждане Грузии, обладающие сертификатом о полном курсе вакцинации, смогут передвигаться по территории Евросоюза.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211115/evrokomissiya-priznala-kovid-pasporta-gruzii-262085908.html

https://sputnik-georgia.ru/20211110/kak-inostrantsu-poluchit-zelenyy-pasport-v-gruzii-261935174.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, коронавирус covid-19