https://sputnik-georgia.ru/20211116/kollektsionnye-monety-serii-tsari-gruzii-postupili-v-prodazhu-262086974.html

Коллекционные монеты серии "Цари Грузии" поступили в продажу

Коллекционные монеты серии "Цари Грузии" поступили в продажу

Первыми Национальный банк Грузии выносит на продажу золотые и серебряные монеты Давида Строителя и царицы Тамар 16.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-16T07:32+0400

2021-11-16T07:32+0400

2021-11-16T07:32+0400

новости

грузия

национальный банк грузии

коллекционная монета

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии начал продажу новой золотой коллекционной монеты с изображением Давида Строителя, сообщается на сайте регулятора. Нацбанк Грузии развивает нумизматическое направление и в целях популяризации истории Грузии продолжает работу над коллекционной серией монет "Цари Грузии". До конца года в продажу поступят и серебряные монеты Давида Строителя, а также серебряные и золотые монеты царицы Тамар.Монеты номиналом 5 лари. Золотая монета (900-й пробы) диаметром 25 миллиметров весом 8,5 грамма, а серебряная (925 пробы) - весом 17 граммов и диаметром 34 миллиметра.Монеты Давида и Тамар отчеканены на Литовском монетном дворе. Всего в наличии по 3 тысячи серебряных монет, стоимость каждой 110 лари. В наличии также 500 штук золотых монет, стоимостью 1,5 тысячи лари за каждую.Коллекционную монету "Евробаскет 2022" можно будет заказать заранее>>Учитывая эпидемическую ситуацию в стране, монеты будут доступны только через онлайн-магазин Нацбанка, а продавать монеты будут поэтапно.Серебряная монета Давида Строителя поступит в продажу 22 ноября, золотая монета царицы Тамар - 3 декабря, а серебряная – 8 декабря в 10:00 по местному времени.По информации регулятора, чтобы монеты были доступны большему количеству заинтересованных людей, они будут продаваться в ограниченном количестве - один покупатель может купить не более одной золотой и одной серебряной монеты.Описание монеты Давида Строителя:На аверсе монеты - барельеф Давида Строителя с фрески Гелатского монастыря (в левой руке Давид держит модель Гелати, в правой - "капу" (императорский знак). Изображен дубовый лист с двумя желудями как символ церковной реформы, проведенной царем Давидом (в случае серебряной монеты эта деталь позолочена).Основная композиция реверса монеты - изображение короны Давида Строителя (реконструкция по фреске Гелатского монастыря). Надписи на монете: "5 лари", "2021", "Сакартвело" ("Грузия", ред.) и "Georgia".Описание монеты Царицы Тамар:Основная композиция аверса монеты - барельеф царицы Тамар с фрески монастыря Бетания. Слева от барельефа почерк царицы, а с правой стороны надпись "Царица Тамар", период ее правления "XII век" и символ Тамар на аверсе выпущенной монеты (в случае серебряной монеты эта деталь позолочена).На реверсе монеты изображение короны царицы Тамар (реконструкция по фреске монастыря Бертубани комплекса Давида-Гареджи). На монете нанесены надписи: "5 лари", "2021", "Сакартвело" ("Грузия", ред.) и "Georgia".Как отмечает Нацбанк, эскизы монет Давида и Тамар были отобраны на открытом конкурсе и подготовлены Нитой Гонгадзе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210727/Natsbank-Gruzii-nachal-prodazhu-redkoy-kollektsionnoy-monety-252439480.html

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