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https://sputnik-georgia.ru/20211116/ministr-my-ne-obyazany-vpuskat-ombudsmena-ukrainy-k-saakashvili-262105729.html
Министр: мы не обязаны впускать омбудсмена Украины к Саакашвили
Министр: мы не обязаны впускать омбудсмена Украины к Саакашвили
Министр юстиции Грузии предпочел бы встретиться с омбудсменом Украины до того, как она стала делать односторонние заявления 16.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-16T11:09+0400
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ТБИЛИСИ, 16 ноя - Sputnik. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе пояснил, почему омбудсмена Украины Людмилу Денисову пока не впускали в тюремную больницу, где содержится заключенный Михаил Саакашвили.Омбудсмен Украины назвала пыткой перевод Саакашвили в тюремную больницу&gt;&gt;Саакашвили, заочно осужденный в Грузии по двум уголовным делам, объявил голодовку в день задержания, 1 октября. Экс-президент считает себя политзаключенным, а все обвинения против него - сфабрикованными.При этом министр объяснил, почему до сих пор не встречался с Денисовой.По его словам, было бы хорошо, если бы омбудсмен Украины выслушала позицию Минюста, прежде чем делать односторонние заявления после последней встречи с Саакашвили в тюрьме №12 в городе Рустави. Экс-президент был этапирован в глданскую тюремную больницу №18 в Тбилиси 8 ноября."Было бы хорошо, если бы мы встретились тогда, и она выслушала бы нашу позицию, и была бы учтена позиция обеих сторон", - сказал Брегадзе.Между тем, омбудсмен продолжает настаивать на том, чтобы Саакашвили был переведен в гражданскую клинику. После встречи с адвокатами экс-президента она заявила, что в случае необходимости тюремная больница не сможет оказать необходимого медицинского обслуживания. Кроме того, по ее словам, Саакашвили подвергается пыткам."Продолжается психологическое и моральное давление на Саакашвили", - сказала Денисова журналистам.По ее словам, Саакашвили не позволяют выключать свет ночью. Он также вынужден включать телевизор на полную громкость, чтобы не слушать возгласы других заключенных.Кроме того, Денисова написала на своей странице в Facebook, что у Саакавшили началась кровавая рвота и он нуждается в помощи гастроэнтеролога. Омбудсмен сослалась на некую информацию, согласно которой об ухудшении состояния здоровья Саакашвили властям сообщила член консилиума врачей Нино Шарашенидзе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211116/vrachi-budut-ezhednevno-soobschat-o-sostoyanii-zdorovya-saakashvili---glava-minyusta-262104215.html
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новости, грузия

Министр: мы не обязаны впускать омбудсмена Украины к Саакашвили

11:09 16.11.2021 (обновлено: 11:43 16.11.2021)
© Facebook / Ministry of Justice of GeorgiaРати Брегадзе
Рати Брегадзе - Sputnik Грузия, 1920, 16.11.2021
© Facebook / Ministry of Justice of Georgia
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Министр юстиции Грузии предпочел бы встретиться с омбудсменом Украины до того, как она стала делать односторонние заявления
ТБИЛИСИ, 16 ноя - Sputnik. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе пояснил, почему омбудсмена Украины Людмилу Денисову пока не впускали в тюремную больницу, где содержится заключенный Михаил Саакашвили.
Омбудсмен Украины назвала пыткой перевод Саакашвили в тюремную больницу>>
Саакашвили, заочно осужденный в Грузии по двум уголовным делам, объявил голодовку в день задержания, 1 октября. Экс-президент считает себя политзаключенным, а все обвинения против него - сфабрикованными.

"Грузинское законодательство не предусматривает вход (в тюремную больницу - ред.) народного защитника Украины, и такой необходимости нет, у нас нет такого обязательства. Соответственно, когда заключенный находится в лечебном учреждении, мы обязаны максимально постараться защитить его здоровье.. Именно с этим мотивом народного защитника пока не впустили", - Брегадзе на пресс-конференции.

При этом министр объяснил, почему до сих пор не встречался с Денисовой.
По его словам, было бы хорошо, если бы омбудсмен Украины выслушала позицию Минюста, прежде чем делать односторонние заявления после последней встречи с Саакашвили в тюрьме №12 в городе Рустави. Экс-президент был этапирован в глданскую тюремную больницу №18 в Тбилиси 8 ноября.
"Было бы хорошо, если бы мы встретились тогда, и она выслушала бы нашу позицию, и была бы учтена позиция обеих сторон", - сказал Брегадзе.
Рати Брегадзе - Sputnik Грузия, 1920, 16.11.2021
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Между тем, омбудсмен продолжает настаивать на том, чтобы Саакашвили был переведен в гражданскую клинику. После встречи с адвокатами экс-президента она заявила, что в случае необходимости тюремная больница не сможет оказать необходимого медицинского обслуживания. Кроме того, по ее словам, Саакашвили подвергается пыткам.
"Продолжается психологическое и моральное давление на Саакашвили", - сказала Денисова журналистам.
По ее словам, Саакашвили не позволяют выключать свет ночью. Он также вынужден включать телевизор на полную громкость, чтобы не слушать возгласы других заключенных.
Кроме того, Денисова написала на своей странице в Facebook, что у Саакавшили началась кровавая рвота и он нуждается в помощи гастроэнтеролога. Омбудсмен сослалась на некую информацию, согласно которой об ухудшении состояния здоровья Саакашвили властям сообщила член консилиума врачей Нино Шарашенидзе.
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