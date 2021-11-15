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Омбудсмен Украины назвала пыткой перевод Саакашвили в тюремную больницу
Омбудсмен Украины назвала пыткой перевод Саакашвили в тюремную больницу
Народный защитник Украины находится в Грузии и намерена встретиться с третьим президентом страны 15.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-15T14:43+0400
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Действия, показанные на видеокадрах перевода экс-президента Михаила Саакашвили в тюремную больницу, можно смело оценить как пытки, заявила уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.Саакашвили, объявивший голодовку 46 дней назад, в понедельник был переведен в глданскую тюремную больницу №18. Сам Саакашвили был против этого. Перевода Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику требовали также его адвокаты и личный врач. Специальная пенитенциарная служба в четверг распространила два эпизода видеокадров транспортировки Саакашвили в тюремную клинику. На одних кадрах видно, как его силой вводят в тюремную клинику, а на вторых - как Саакашвили отказывается идти в клинику и оскорбляет конвой.Омбудсмен Украины находится в Грузии и намерена встретиться с третьим президентом страны. По словам Денисовой, она уже направила все необходимые заявления министру юстиции, однако пока ответа не получала."Любую информацию о Михаиле Саакашвили мы незамедлительно отправляем администрации президента, организациям по защите прав человека и международным организациям… Я должна получить детальную информацию о состоянии здоровья Михаила Саакашвили от адвокатов и врачей", - отметила она.Саакашвили голодает со дня ареста. Экс-президент Грузии, заочно осужденный на родине за должностные преступления, тайно прибыл в Грузию 29 сентября и 1 октября был арестован в Тбилиси. Саакашвили называет себя политическим заключенным, а уголовные дела против него – сфабрикованными.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, украина, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили

Омбудсмен Украины назвала пыткой перевод Саакашвили в тюремную больницу

14:43 15.11.2021
© photo: Sputnik / Alex ShlamovАкция протеста сторонников ЕНД и Саакашвили на площади Свободы 8 ноября 2021 года
Акция протеста сторонников ЕНД и Саакашвили на площади Свободы 8 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 15.11.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
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Народный защитник Украины находится в Грузии и намерена встретиться с третьим президентом страны
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Действия, показанные на видеокадрах перевода экс-президента Михаила Саакашвили в тюремную больницу, можно смело оценить как пытки, заявила уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
Саакашвили, объявивший голодовку 46 дней назад, в понедельник был переведен в глданскую тюремную больницу №18. Сам Саакашвили был против этого. Перевода Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику требовали также его адвокаты и личный врач. Специальная пенитенциарная служба в четверг распространила два эпизода видеокадров транспортировки Саакашвили в тюремную клинику. На одних кадрах видно, как его силой вводят в тюремную клинику, а на вторых - как Саакашвили отказывается идти в клинику и оскорбляет конвой.

"Мы очень нервничаем, что гражданин Украины находится в таком состоянии. Сегодня 46-й день голодовки, и важно перевести Михаила Саакашвили в подходящую многопрофильную гражданскую клинику. Действия, показанные на видеокадрах, можно смело оценить как пытки. Позиция президента Украины неизменна: он требует защиты прав Михаила Саакашвили и его перевода в соответствующее медицинское учреждение", - заявила Денисова.

Омбудсмен Украины находится в Грузии и намерена встретиться с третьим президентом страны. По словам Денисовой, она уже направила все необходимые заявления министру юстиции, однако пока ответа не получала.
"Любую информацию о Михаиле Саакашвили мы незамедлительно отправляем администрации президента, организациям по защите прав человека и международным организациям… Я должна получить детальную информацию о состоянии здоровья Михаила Саакашвили от адвокатов и врачей", - отметила она.
Саакашвили голодает со дня ареста. Экс-президент Грузии, заочно осужденный на родине за должностные преступления, тайно прибыл в Грузию 29 сентября и 1 октября был арестован в Тбилиси. Саакашвили называет себя политическим заключенным, а уголовные дела против него – сфабрикованными.

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