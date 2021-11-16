https://sputnik-georgia.ru/20211116/nado-li-byt-udobnoy-dlya-muzha-dzhanabaeva-vyskazalas-o-skandalakh-v-seme-262115526.html

Надо ли быть удобной для мужа? Джанабаева высказалась о скандалах в семье

Надо ли быть удобной для мужа? Джанабаева высказалась о скандалах в семье

Этой весной звезда "ВИА Гры" в третий раз стала мамой. Сейчас жена Валерия Меладзе думает только о воспитании маленькой Агаты и хочет сделать из нее счастливую... 16.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-16T16:11+0400

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шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

валерий меладзе

альбина джанабаева

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 16 ноя - Sputnik. Российская певица и жена Валерия Меладзе Альбина Джанабаева сделала неожиданное признание: в новом интервью звезда поговорила о скандалах в семье. Джанабаева, которая весной подарила Меладзе дочь Агату, стала гостьей передачи "Простые секреты". Во время интервью звезда поговорила о воспитании детей и отношениях в семье. И заявления артистки удивили зрителей. Джанабаева отметила, что из девочек не стоит делать покорного человека, который старается всеми силами угодить близким. "Ошибка номер один - делать девочку удобной. Считается, что девочка не должна кого-то расстроить, обидеть, плохо думать о ком-то. Это все сложно для ребенка", - заявила певица и добавила, что такой ребенок будет стараться быть удобным для всех - от мужа до свекрови, что приведет к семейным конфликтам. Также Альбина настаивает на том, что детей нужно хвалить и поменьше указывать не его недостатки. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

валерий меладзе, альбина джанабаева, российский шоу-бизнес