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Надо ли быть удобной для мужа? Джанабаева высказалась о скандалах в семье
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПевцы Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Этой весной звезда "ВИА Гры" в третий раз стала мамой. Сейчас жена Валерия Меладзе думает только о воспитании маленькой Агаты и хочет сделать из нее счастливую женщину
ТБИЛИСИ, 16 ноя - Sputnik. Российская певица и жена Валерия Меладзе Альбина Джанабаева сделала неожиданное признание: в новом интервью звезда поговорила о скандалах в семье.
Джанабаева, которая весной подарила Меладзе дочь Агату, стала гостьей передачи "Простые секреты". Во время интервью звезда поговорила о воспитании детей и отношениях в семье. И заявления артистки удивили зрителей.
Джанабаева отметила, что из девочек не стоит делать покорного человека, который старается всеми силами угодить близким.
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПевцы Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева
Певцы Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
"Ошибка номер один - делать девочку удобной. Считается, что девочка не должна кого-то расстроить, обидеть, плохо думать о ком-то. Это все сложно для ребенка", - заявила певица и добавила, что такой ребенок будет стараться быть удобным для всех - от мужа до свекрови, что приведет к семейным конфликтам.
Также Альбина настаивает на том, что детей нужно хвалить и поменьше указывать не его недостатки.
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