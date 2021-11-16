https://sputnik-georgia.ru/20211116/ombudsmen-gruzii-nameren-stat-storonoy-v-rassmotrenii-dela-saaakashvili-v-espch-262130506.html

Омбудсмен Грузии намерен стать стороной в рассмотрении дела Саакашвили в ЕСПЧ

Омбудсмен Грузии намерен стать стороной в рассмотрении дела Саакашвили в ЕСПЧ

Народный защитник организовала группу врачей для оценки состояния здоровья Саакашвили 16.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-16T23:47+0400

2021-11-16T23:47+0400

2021-11-16T23:50+0400

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михаил саакашвили

народный защитник грузии

нино ломджария

европейский суд по правам человека

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Народный защитник Нино Ломджария намерена обратиться в Европейский суд по правам человека с просьбой подключить ее как сторону к делу "Саакашвили против Грузии".Адвокаты экс-президента Грузии Михаила Саакашвили намерены внести иск в ЕСПЧ. Перед этим они обратились к суд с просьбой о применении временной меры до начала рассмотрения дела.Ранее Народный защитник заявила о создании при ее аппарате мультифункциональной группы врачей для оценки состояния здоровья экс-президента Грузии.Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал заключенному Саакашвили в применении временной меры касательно его перевода в гражданскую клинику.Между тем, суд потребовал, чтобы правительство проинформировало его о текущем состоянии его здоровья, обеспечило его безопасность в тюрьме и предоставило ему надлежащую медицинскую помощь. А Саакашвили суд призвал прекратить голодовку.Народный защитник Грузии созвала группу экспертов, чтобы отслеживать состояние Саакашвили >>Кроме того, Страсбургский суд предложил сторонам в течение двух недель, до 24 ноября, представить аргументы касательно применения временных мер. Суд также решил присвоить делу приоритетный статус.Ранее глава Минюста Грузии Рати Брегадзе заявил, что до 24 ноября ведомство предоставит в Европейский суд информацию о здоровье и безопасности заключенного.А Саакашвили в свою очередь заявил, что готов прекратить голодовку, если его переведут в частную многопрофильную клинику. Экс-президент объявил голодовку 47 дней назад.Народный защитник осудила обнародование кадров этапирования Саакашвили >>Причиной перевода Саакашвили из тюрьмы №12 в городе Рустави в тюремную больницу №18 в Тбилиси министерство юстиции назвало риски ухудшения состояния его здоровья. По данным министерства, экс-президент отказывался от получения части медицинской помощи.Саакашвили тайно пересек границу Грузии 29 сентября и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, народный защитник грузии, нино ломджария, европейский суд по правам человека, возвращение и арест саакашвили