https://sputnik-georgia.ru/20211111/narodnyy-zaschitnik-osudila-obnarodovanie-kadrov-etapirovaniya-saakashvili-261996061.html
Народный защитник осудила обнародование кадров этапирования Саакашвили
Народный защитник осудила обнародование кадров этапирования Саакашвили
Аппарат народного защитника требует от грузинских властей уважать права Саакашвили 11.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-11T18:36+0400
2021-11-11T18:36+0400
2021-11-11T18:45+0400
новости
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михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Власти Грузии нарушили право на честь, достоинство и неприкосновенность личной жизни заключенного, опубликовав видеозапись применения силы в отношении экс-президента Михаила Саакашвили во время его госпитализации в тюремную больницу, говорится в заявлении Народного защитника Грузии Нино Ломджария.Специальная пенитенциарная служба в четверг распространила два эпизода видеокадров транспортировки Саакашвили в тюремную клинику. На одних кадрах видно, как его силой вводят в тюремную клинику, а на вторых - как Саакашвили отказывается идти в клинику и оскорбляет конвой.Государственная инспекция уже расследует предполагаемое жестокое обращение в отношении Саакашвили. Как отметила в своем заявлении омбудсмен, непонятно, почему было принято решение обнародовать видеоматериал, а не предоставлять его в полном объеме следственному органу.Народный защитник требует, чтобы министр юстиции Рати Брегадзе и Специальная пенитенциарная служба уважали права заключенных и прекратили нарушать неприкосновенность личных данных, честь и достоинство Михаила Саакашвили.Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о своей голодовке 42 дня назад.Из-за ухудшения состояния его здоровья экс-президента доставили в тюремную клинику. Сам Саакашвили, по словам адвокатов, отказывается в данный момент от медицинской помощи и лечения.Одной из причин отправки Саакашвили в тюремную клинику было заявление СГБ о готовящихся беспорядках со стороны "Нацдвижения".СГБ прямо заявила, что опасается, что сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы его освободить.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211111/kategoricheski-nepriemlemo---gosinspektor-proverit-zakonnost-pokaza-kadrov-saakashvili-261994101.html
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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
Народный защитник осудила обнародование кадров этапирования Саакашвили
18:36 11.11.2021 (обновлено: 18:45 11.11.2021)
Аппарат народного защитника требует от грузинских властей уважать права Саакашвили
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik.
Власти Грузии нарушили право на честь, достоинство и неприкосновенность личной жизни заключенного, опубликовав видеозапись применения силы в отношении экс-президента Михаила Саакашвили во время его госпитализации в тюремную больницу, говорится в заявлении
Народного защитника Грузии Нино Ломджария.
Специальная пенитенциарная служба в четверг распространила два эпизода видеокадров транспортировки Саакашвили в тюремную клинику. На одних кадрах видно, как его силой вводят в тюремную клинику, а на вторых - как Саакашвили отказывается идти в клинику и оскорбляет конвой.
"Анализ видеозаписи подтвердил, что Михаил Саакашвили был переведен в учреждение N18 обманным путем и против его воли, о чем Народный защитник заявил 8 ноября 2021 года", - говорится в заявлении.
Государственная инспекция уже расследует предполагаемое жестокое обращение в отношении Саакашвили. Как отметила в своем заявлении омбудсмен, непонятно, почему было принято решение обнародовать видеоматериал, а не предоставлять его в полном объеме следственному органу.
Народный защитник требует, чтобы министр юстиции Рати Брегадзе и Специальная пенитенциарная служба уважали права заключенных и прекратили нарушать неприкосновенность личных данных, честь и достоинство Михаила Саакашвили.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о своей голодовке 42 дня назад.
Из-за ухудшения состояния его здоровья экс-президента доставили в тюремную клинику. Сам Саакашвили, по словам адвокатов, отказывается в данный момент от медицинской помощи и лечения.
Одной из причин отправки Саакашвили в тюремную клинику было заявление СГБ о готовящихся беспорядках со стороны "Нацдвижения".
СГБ прямо заявила, что опасается, что сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы его освободить.
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Кадры этапирования Саакашвили
подтверждают нечеловеческое обращение – адвокат
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