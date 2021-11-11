https://sputnik-georgia.ru/20211111/narodnyy-zaschitnik-osudila-obnarodovanie-kadrov-etapirovaniya-saakashvili-261996061.html

Народный защитник осудила обнародование кадров этапирования Саакашвили

Народный защитник осудила обнародование кадров этапирования Саакашвили

Аппарат народного защитника требует от грузинских властей уважать права Саакашвили 11.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-11T18:36+0400

2021-11-11T18:36+0400

2021-11-11T18:45+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0b/261992887_48:0:2139:1176_1920x0_80_0_0_68e69bf512852252a21ed42f3e1dc230.png

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Власти Грузии нарушили право на честь, достоинство и неприкосновенность личной жизни заключенного, опубликовав видеозапись применения силы в отношении экс-президента Михаила Саакашвили во время его госпитализации в тюремную больницу, говорится в заявлении Народного защитника Грузии Нино Ломджария.Специальная пенитенциарная служба в четверг распространила два эпизода видеокадров транспортировки Саакашвили в тюремную клинику. На одних кадрах видно, как его силой вводят в тюремную клинику, а на вторых - как Саакашвили отказывается идти в клинику и оскорбляет конвой.Государственная инспекция уже расследует предполагаемое жестокое обращение в отношении Саакашвили. Как отметила в своем заявлении омбудсмен, непонятно, почему было принято решение обнародовать видеоматериал, а не предоставлять его в полном объеме следственному органу.Народный защитник требует, чтобы министр юстиции Рати Брегадзе и Специальная пенитенциарная служба уважали права заключенных и прекратили нарушать неприкосновенность личных данных, честь и достоинство Михаила Саакашвили.Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о своей голодовке 42 дня назад.Из-за ухудшения состояния его здоровья экс-президента доставили в тюремную клинику. Сам Саакашвили, по словам адвокатов, отказывается в данный момент от медицинской помощи и лечения.Одной из причин отправки Саакашвили в тюремную клинику было заявление СГБ о готовящихся беспорядках со стороны "Нацдвижения".СГБ прямо заявила, что опасается, что сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы его освободить.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211111/kategoricheski-nepriemlemo---gosinspektor-proverit-zakonnost-pokaza-kadrov-saakashvili-261994101.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили