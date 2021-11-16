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"Я не ставлю ей свои песни": Меладзе рассказал о семимесячной дочери Агате
"Я не ставлю ей свои песни": Меладзе рассказал о семимесячной дочери Агате
Новоиспеченный звездный папа очень трогательно относится к своей дочери, которой недавно исполнилось семь месяцев 16.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-16T15:40+0400
2021-11-16T15:40+0400
2021-11-16T15:40+0400
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ТБИЛИСИ, 16 ноя - Sputnik. Певец Валерий Меладзе, который не так давно стал отцом в шестой раз, рассказал о своей семимесячной дочери Агате в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале. В 2021 году Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе снова стали родителями. Весной на свет появилась их дочь Агата. С тех пор звезды погрузились в семейные заботы и все свободное время уделяют малышке. При этом 55-летний Меладзе с удовольствием занимается дочкой, давая супруге отдохнуть."Она уже умеет ползать, садиться, и в принципе по лицу и по звукам, которые она издает, становится понятно, что ей хочется. Покушать ли, или поспать, или на ручки", - рассказывает Валерий Шотаевич.А когда ведущий передачи Иванг Ургант спросил у исполнителя, поет ли он малышке свои песни, Меладзе ответил отрицательно. "Я не ставлю ей свои песни. Более того: когда я ее укладываю, я ей просто шепчу на ухо. Просто говорю что-то, рассказываю. И это ее больше успокаивает, чем мое пение. Потому что я тихо петь не умею", - признался артист.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, валерий меладзе, передача "вечерний ургант", иван ургант, российский шоу-бизнес
"Я не ставлю ей свои песни": Меладзе рассказал о семимесячной дочери Агате
Новоиспеченный звездный папа очень трогательно относится к своей дочери, которой недавно исполнилось семь месяцев
ТБИЛИСИ, 16 ноя - Sputnik.
Певец Валерий Меладзе, который не так давно стал отцом в шестой раз, рассказал
о своей семимесячной дочери Агате в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.
В 2021 году Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе снова стали родителями. Весной на свет появилась их дочь Агата. С тех пор звезды погрузились в семейные заботы и все свободное время уделяют малышке. При этом 55-летний Меладзе с удовольствием занимается дочкой, давая супруге отдохнуть.
"Она уже умеет ползать, садиться, и в принципе по лицу и по звукам, которые она издает, становится понятно, что ей хочется. Покушать ли, или поспать, или на ручки", - рассказывает Валерий Шотаевич.
А когда ведущий передачи Иванг Ургант спросил у исполнителя, поет ли он малышке свои песни, Меладзе ответил отрицательно.
"Я не ставлю ей свои песни. Более того: когда я ее укладываю, я ей просто шепчу на ухо. Просто говорю что-то, рассказываю. И это ее больше успокаивает, чем мое пение. Потому что я тихо петь не умею", - признался артист.
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