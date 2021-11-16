Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211116/ya-ne-stavlyu-ey-svoi-pesni-meladze-rasskazal-o-semimesyachnoy-docheri-agate-262114874.html
"Я не ставлю ей свои песни": Меладзе рассказал о семимесячной дочери Агате
"Я не ставлю ей свои песни": Меладзе рассказал о семимесячной дочери Агате
Новоиспеченный звездный папа очень трогательно относится к своей дочери, которой недавно исполнилось семь месяцев 16.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-16T15:40+0400
2021-11-16T15:40+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
новости
валерий меладзе
передача "вечерний ургант"
иван ургант
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24605/45/246054590_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_521cca599ae2d5954cb71380bca61d1a.jpg
ТБИЛИСИ, 16 ноя - Sputnik. Певец Валерий Меладзе, который не так давно стал отцом в шестой раз, рассказал о своей семимесячной дочери Агате в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале. В 2021 году Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе снова стали родителями. Весной на свет появилась их дочь Агата. С тех пор звезды погрузились в семейные заботы и все свободное время уделяют малышке. При этом 55-летний Меладзе с удовольствием занимается дочкой, давая супруге отдохнуть."Она уже умеет ползать, садиться, и в принципе по лицу и по звукам, которые она издает, становится понятно, что ей хочется. Покушать ли, или поспать, или на ручки", - рассказывает Валерий Шотаевич.А когда ведущий передачи Иванг Ургант спросил у исполнителя, поет ли он малышке свои песни, Меладзе ответил отрицательно. "Я не ставлю ей свои песни. Более того: когда я ее укладываю, я ей просто шепчу на ухо. Просто говорю что-то, рассказываю. И это ее больше успокаивает, чем мое пение. Потому что я тихо петь не умею", - признался артист.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24605/45/246054590_79:0:1899:1365_1920x0_80_0_0_dd4edf8dbfb5b4fcce04250952b129a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, валерий меладзе, передача "вечерний ургант", иван ургант, российский шоу-бизнес

"Я не ставлю ей свои песни": Меладзе рассказал о семимесячной дочери Агате

15:40 16.11.2021
© Facebook / Valeriy MeladzeВалерий Меладзе
Валерий Меладзе - Sputnik Грузия, 1920, 16.11.2021
© Facebook / Valeriy Meladze
Подписаться на
Новоиспеченный звездный папа очень трогательно относится к своей дочери, которой недавно исполнилось семь месяцев
ТБИЛИСИ, 16 ноя - Sputnik. Певец Валерий Меладзе, который не так давно стал отцом в шестой раз, рассказал о своей семимесячной дочери Агате в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.
В 2021 году Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе снова стали родителями. Весной на свет появилась их дочь Агата. С тех пор звезды погрузились в семейные заботы и все свободное время уделяют малышке. При этом 55-летний Меладзе с удовольствием занимается дочкой, давая супруге отдохнуть.
"Она уже умеет ползать, садиться, и в принципе по лицу и по звукам, которые она издает, становится понятно, что ей хочется. Покушать ли, или поспать, или на ручки", - рассказывает Валерий Шотаевич.
А когда ведущий передачи Иванг Ургант спросил у исполнителя, поет ли он малышке свои песни, Меладзе ответил отрицательно.
"Я не ставлю ей свои песни. Более того: когда я ее укладываю, я ей просто шепчу на ухо. Просто говорю что-то, рассказываю. И это ее больше успокаивает, чем мое пение. Потому что я тихо петь не умею", - признался артист.
Читайте также:
Валерий Меладзе нашел своего двойника – фото
"Карьера через постель – дело выбора" – Валерий Меладзе о скандалах с харассментом
"Не поздравила его и Альбину с рождением дочери" – экс-супруга Меладзе
"Сердце мое разрывается" – Валерий Меладзе получил грузинский паспорт
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:55В Кутаиси от коронавируса после родов скончалась женщина, ребенка удалось спасти
15:40"Я не ставлю ей свои песни": Меладзе рассказал о семимесячной дочери Агате
15:40В пенитенциарной службе Грузии рассказали о состоянии Саакашвили
15:24Минздрав Грузии: тюремная больница, где содержится Саакашвили, соответствует стандартам
15:21Саакашвили отказался от дистанционного присутствия на судебном процессе
15:09Пианистка Хатия Буниатишвили снялась в рекламе Cartier вместе с Моникой Беллуччи
14:53Акция у Минздрава Грузии: партия "Лело" требует отставки министра
14:23TikTok и режиссер Бекмамбетов запускают совместный проект
14:08Минздрав Грузии берет под особый контроль цены на лекарства
13:53Медики бьют тревогу: эпидемиологическая ситуация в Грузии ухудшается
13:37"Он там, где должен быть"- Элисашвили прокомментировал ситуацию с Саакашвили
13:06Звездопад Леониды в ноябре 2021: где и как наблюдать метеорный поток
12:54Певица Тина Кароль стала специальным гостем шоу "Танцуют звезды" в Грузии
12:41Афера с земельным участком в Боржоми - задержанному предъявлено обвинение
12:26Ковид-статистика Грузии: показатель смертности растет
12:11Главный тренер сборной Грузии по футболу: матч против Узбекистана был не лучшим
11:39В ноябре назначено пять дополнительных внутренних авиарейсов по Грузии
11:24Кому опасно есть яблоки? Ответ диетолога
11:09Министр: мы не обязаны впускать омбудсмена Украины к Саакашвили
11:05"Никаких побочных эффектов": Гинцбург о безопасности назальной вакцины от коронавируса