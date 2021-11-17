https://sputnik-georgia.ru/20211117/afera-s-kriptovalyutami-zhitelya-gruzii-razveli-na-165-tysyach-262161180.html

Афера с криптовалютами: жителя Грузии "развели" на $165 тысяч

Афера с криптовалютами: жителя Грузии "развели" на $165 тысяч

В Грузии арестовали мужчину, действовавшего от имени фейковой компании Market Bull LTD 17.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-17T19:16+0400

2021-11-17T19:16+0400

2021-11-17T19:16+0400

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Сотрудники прокуратуры Грузии заявили о задержании мужчины, обманувшего жителя Грузии на 164 580 долларов, говорится в сообщении на сайте ведомства.По данным следствия, обвиняемый вместе со своими сообщниками, среди которых были и иностранцы, основал компанию Market Bull LTD. Предприниматель также запустил рекламу в соцсетях, указав, что на сайте marketbull.live предлагаются лучшие условия для торговли на рынке криптовалют.После того, как один из жителей Грузии заинтересовался сайтом, обвиняемый уверил его, что он сможет получать прибыль, участвуя в онлайн-торгах, и после сможет забрать свои деньги.Пострадавший по частям передал членам преступной группировки 164 580 долларов, и на сайте в его электронном кошельке появился эквивалент этой суммы в криптовалюте.При этом, для того чтобы ввести свою жертву в заблуждение, мошенники периодически фиксировали на сайте, что пострадавший получает доход. По итогу якобы доход составил 91,6 тысячи долларов.По версии следствия, как только пострадавший захотел снять свои деньги со счета, мошенники отказали ему и стерли свой сайт.Одного из мошенников удалось задержать, для выявления других членов преступной группы, работающих за рубежом, грузинские следственные органы обратились за помощью к коллегам в разных странах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211103/afera-na-milliony-biznesmen-v-gruzii-obvinyaetsya-v-moshennichestve--261741852.html

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