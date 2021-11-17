https://sputnik-georgia.ru/20211117/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-4-732-262133636.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 732

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 732

За последние 24 часа от коронавируса скончались 72 человека, вылечились 4 812 пациентов, а с начала пандемии – 731 996 17.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-17T10:48+0400

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 732. Скончались 72 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 795 847 случаев заражения. Граждане Грузии могут скачать цифровой ковид-паспорт в App или Google Store>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 812 человек, с начала пандемии - 731 996. Скончались 11 212.За сутки сделано 50 707 тестов, в том числе 31 426 на антиген и 19 281 ПЦР-тест.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки - 9,33%, за последние 14 дней - 9,77%, за последние семь дней – 9,11%.К этому времени в Грузии сделано 2 066 159 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки- 8 233.В карантине в данное время находятся 54 человека, в стационарах - 6 614, в ковид-гостиницах – 1 175.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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