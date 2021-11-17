https://sputnik-georgia.ru/20211117/golodnye-schenki-ne-smogli-pomestitsya-u-miski-i-nachali-kushat-v-tantse--smeshnoe-video-262149490.html
Голодные щенки не смогли поместиться у миски и начали кушать в танце – смешное видео
Голодные щенки не смогли поместиться у миски и начали кушать в танце – смешное видео
Глядя на эту быстродвижущуюся карусель, не совсем понятно, как питомцы умудряются вообще что-то съесть 17.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-17T15:57+0400
2021-11-17T15:57+0400
2021-11-17T15:56+0400
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На кадрах видно, как девушка держит в руках огромную миску с кормом для собак, которые уже заждались обеда. Она кладет еду на землю, и шесть лабрадоров моментально окружают миску. Но останавливаться на этом никто не собирается, и каждый из щенков синхронно с другими ходит вокруг миски, видимо, в попытке выпрямиться и остановиться. Но в итоге все обедают в движении в такой забавной карусели.Смотрите на видео также:
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Sputnik Грузия
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видеоклуб , собака, видео с животными, смешные видео, вирусные видео
Голодные щенки не смогли поместиться у миски и начали кушать в танце – смешное видео
Глядя на эту быстродвижущуюся карусель, не совсем понятно, как питомцы умудряются вообще что-то съесть
На кадрах видно, как девушка держит в руках огромную миску с кормом для собак, которые уже заждались обеда. Она кладет еду на землю, и шесть лабрадоров моментально окружают миску. Но останавливаться на этом никто не собирается, и каждый из щенков синхронно с другими ходит вокруг миски, видимо, в попытке выпрямиться и остановиться. Но в итоге все обедают в движении в такой забавной карусели.
Очень голодный и жадный котенок испортил обед всей своей семье