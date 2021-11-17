Обстановка в сакребуло Зугдиди вновь обострилась
15:53 17.11.2021 (обновлено: 16:22 17.11.2021)
© photo: Sputnik / StringerПолиция выводит голодающих представителей оппозиции из зала заседаний Сакребуло в Зугдиди
© photo: Sputnik / Stringer
Голодающих оппозиционеров силой вывели из зала заседаний Зугдидского сакребуло
ТБИЛИСИ, 17 ноя - Sputnik. Полиция силой вывела из зала заседаний Зугдидского сакребуло (районное собрание) новоизбранных оппозиционных депутатов, объявивших несколько дней назад голодовку.
© photo: Sputnik / StringerПолиция выводит голодающих представителей оппозиции из зала заседаний Сакребуло в Зугдиди
Полиция выводит голодающих представителей оппозиции из зала заседаний Сакребуло в Зугдиди
© photo: Sputnik / Stringer
В сакребуло Зугдидского района шумно с утра. Голодающие в здании члены главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" и депутат парламента Грузии Ани Цитлидзе силой прорвали кордон охраны, прихватив с собой надувной матрас, и заняли зал заседаний.
После того, как протестующих оппозиционеров вывели из зала заседаний, их вещи перенесли в кабинет фракции "Нацдвижения". До недавнего времени оппозиционеры голодали именно там.
© photo: Sputnik / StringerПолиция выводит голодающих представителей оппозиции из зала заседаний Сакребуло в Зугдиди
Полиция выводит голодающих представителей оппозиции из зала заседаний Сакребуло в Зугдиди
© photo: Sputnik / Stringer
По словам оппозиционеров, они не позволят прежнему составу сакребуло принять бюджет муниципалитета на 2022 год в ускоренном порядке. Депутаты сакребуло нового созыва пока официально не вступали в свои полномочия.
В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" опровергли утверждения оппозиции. По словам и.о. председателя сакребуло Бесика Чежия, планировалось рассмотрение проекта бюджета и до 25 ноября возвращение в мэрию с замечаниями на доработку.
До тех пор, пока окружная избирательная комиссия не назначит первое заседание сакребуло нового созыва, свои полномочия сохраняет прежний состав, в котором большинство у правящей партии. Заседание может быть назначено в течение 30 дней после объявления окончательных итогов выборов. ЦИК огласил результаты 13 ноября.
© photo: Sputnik / StringerПолиция выводит голодающих представителей оппозиции из зала заседаний Сакребуло в Зугдиди
Полиция выводит голодающих представителей оппозиции из зала заседаний Сакребуло в Зугдиди
© photo: Sputnik / Stringer
По итогам последних выборов, из 45 мест в сакребуло Зугдиди у правящей партии "Грузинская мечта" всего 13 мест. "Нацдвижение" получило 29 мандатов, а партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" - три.
Что касается голодовки, четыре оппозиционера прибегли к крайней форме протеста в знак солидарности с экс-президентом Михаилом Саакашвили, который с 8 ноября находится в тюремной больнице. Саакашвили объявил голодовку 1 октября, опротестовывая тем самым свой арест. Экс-президент 29 сентября тайно вернулся в Грузию, где ранее был заочно осужден по двум уголовным делам.