https://sputnik-georgia.ru/20211117/shum-v-zugdidskom-sakrebulo--golodayuschaya-oppozitsiya-zanyala-zal-zasedaniy-262142472.html

Шум в Зугдидском сакребуло – голодающая оппозиция заняла зал заседаний

Шум в Зугдидском сакребуло – голодающая оппозиция заняла зал заседаний

Оппозиционеры принесли в зал заседаний районного собрания Зугдиди надувной матрас 17.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-17T13:24+0400

2021-11-17T13:24+0400

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грузия

зугдиди

голодовка

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 17 ноя - Sputnik. Оппозиционные депутаты Зугдидиского сакребуло (районное собрание), объявившие несколько дней назад голодовку, с шумом заняли зал заседаний, чтобы помешать коллегам из правящей партии "Грузинская мечта" в принятии проекта районного бюджета.Четыре оппозиционных депутата сакребуло начали голодовку в знак солидарности с экс-президентом Михаилом Саакашвили, который с 8 ноября находится в тюремной больнице. Саакашвили объявил голодовку 1 октября, опротестовывая тем самым свой арест. Экс-президент 29 сентября тайно вернулся в Грузию, где ранее был заочно осужден по двум уголовным делам. Четыре депутата горсобрания Зугдиди объявили голодовку в поддержку Саакашвили>>Что касается Зугдиди, голодающие оппозиционеры устроили потасовку с охраной, которая не позволяла им забрать на второй этаж, где расположен зал заседаний, надувной матрас. В потасовке участвовала депутат парламента Грузии от главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ани Цитлидзе. Протестующие все же добились своего - теперь они голодают не в кабинете фракции, а в зале заседаний. По словам Цитлидзе, правящая партия, которая после прошедших в октябре выборов в местные органы власти оказалась в меньшинстве, дает "незаконные задания просроченным сакребуло". По ее словам, депутаты сакребуло от "Единого национального движения" не допустят рассмотрения местного бюджета и его принятия "незаконным путем".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, зугдиди, голодовка, возвращение и арест саакашвили