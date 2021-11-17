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Поезд с подарками и новые игрушки: как преобразится Тбилиси к Новому году
Поезд с подарками и новые игрушки: как преобразится Тбилиси к Новому году
Мэрия Тбилиси потратит на новогодний поезд и украшения более 33 тысяч долларов 17.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-17T18:27+0400
2021-11-17T18:27+0400
2021-11-17T18:27+0400
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Мэрия Тбилиси приняла решение закупить к Новому году декоративный новогодний поезд и новые новогодние игрушки, победитель соответствующего тендера уже выявлен.Тендер выиграла компания "Гамис шоу студия", которая предоставит все желаемое компании мэрии "Тбилсервисгрупп" за 105,8 тысячи лари (примерно 33 тысячи долларов).Предложение "Гамис шоу студия" было единственным на тендере, объявленном 3 ноября.Декоративный поезд будет с одним открытым вагоном, в котором будут разложены подарки.Что касается новогодних игрушек, то они будут светящимися разных видов – от свечей и ангелов до Дедов морозов. Всю продукция мэрия получит до 10 декабря.Кроме того, мэрия Тбилиси собирается закупить новогоднее освещение для елки, игрушки для елки, а также отреставрировать новогоднюю елку.На это мэрия готова потратить 100 тысяч лари (примерно 31 тысяча долларов). Победители тендеров пока не выявлены.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Поезд с подарками и новые игрушки: как преобразится Тбилиси к Новому году
Мэрия Тбилиси потратит на новогодний поезд и украшения более 33 тысяч долларов
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik.
Мэрия Тбилиси приняла решение закупить к Новому году декоративный новогодний поезд и новые новогодние игрушки, победитель соответствующего тендера
уже выявлен.
Тендер выиграла компания "Гамис шоу студия", которая предоставит все желаемое компании мэрии "Тбилсервисгрупп" за 105,8 тысячи лари (примерно 33 тысячи долларов).
Предложение "Гамис шоу студия" было единственным на тендере, объявленном 3 ноября.
Декоративный поезд будет с одним открытым вагоном, в котором будут разложены подарки.
Что касается новогодних игрушек, то они будут светящимися разных видов – от свечей и ангелов до Дедов морозов. Всю продукция мэрия получит до 10 декабря.
Кроме того, мэрия Тбилиси собирается закупить новогоднее освещение для елки, игрушки для елки, а также отреставрировать новогоднюю елку.
На это мэрия готова потратить 100 тысяч лари (примерно 31 тысяча долларов). Победители тендеров пока не выявлены.
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