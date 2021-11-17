https://sputnik-georgia.ru/20211117/rekreatsionnye-zony-ostayutsya-odnim-iz-prioritetov-merii-tbilisi-262146197.html

Рекреационные зоны остаются одним из приоритетов мэрии Тбилиси

Рекреационные зоны остаются одним из приоритетов мэрии Тбилиси

Мэр столицы Каха Каладзе обещает заложить в каждом районе если не новый парк, то хотя бы небольшой сквер 17.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-17T15:14+0400

2021-11-17T15:14+0400

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Мэрия Тбилиси и в последующие четыре года будет уделять особое внимание обустройству рекреационных пространств, заявил столичный мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства в среду.По словам мэра, запланирована разбивка и обустройство 15 парков, девять из которых будут совершенно новыми.Бюджет Тбилиси на 2022 год увеличивается до 1.4 млрд лари>>"В каждом районе, везде, где будет возможность осуществить такой проект, будут созданы зеленые пространства", - заявил Каладзе.Мэр сообщил, что в Исанском районе завершилось строительство нового парка на улице Артура Лаисти. Были оборудованы спортивные площадки, велодорожки, две детские площадки, пространства для выгула домашних животных. Были высажены новые деревья и установлены LED-освещение и оросительные системы."Все было сделано в соответствии с нашим видением обустройства рекреационных пространств", - подытожил Каладзе.Каха Каладзе не раз заявлял, что строительство и восстановление рекреационных зон является одним из приоритетных направлений работы его команды. За последние четыре года в столице были обновлены и восстановлены многие столичные парки и скверы. В данный момент в городе осуществляются два масштабных проекта - обновляется парк Ваке и строится новый центральный городской парк на территории бывшего ипподрома.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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