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https://sputnik-georgia.ru/20211117/rekreatsionnye-zony-ostayutsya-odnim-iz-prioritetov-merii-tbilisi-262146197.html
Рекреационные зоны остаются одним из приоритетов мэрии Тбилиси
Рекреационные зоны остаются одним из приоритетов мэрии Тбилиси
Мэр столицы Каха Каладзе обещает заложить в каждом районе если не новый парк, то хотя бы небольшой сквер 17.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-17T15:14+0400
2021-11-17T15:14+0400
новости
грузия
тбилиси
каха каладзе
парк
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Мэрия Тбилиси и в последующие четыре года будет уделять особое внимание обустройству рекреационных пространств, заявил столичный мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства в среду.По словам мэра, запланирована разбивка и обустройство 15 парков, девять из которых будут совершенно новыми.Бюджет Тбилиси на 2022 год увеличивается до 1.4 млрд лари&gt;&gt;"В каждом районе, везде, где будет возможность осуществить такой проект, будут созданы зеленые пространства", - заявил Каладзе.Мэр сообщил, что в Исанском районе завершилось строительство нового парка на улице Артура Лаисти. Были оборудованы спортивные площадки, велодорожки, две детские площадки, пространства для выгула домашних животных. Были высажены новые деревья и установлены LED-освещение и оросительные системы."Все было сделано в соответствии с нашим видением обустройства рекреационных пространств", - подытожил Каладзе.Каха Каладзе не раз заявлял, что строительство и восстановление рекреационных зон является одним из приоритетных направлений работы его команды. За последние четыре года в столице были обновлены и восстановлены многие столичные парки и скверы. В данный момент в городе осуществляются два масштабных проекта - обновляется парк Ваке и строится новый центральный городской парк на территории бывшего ипподрома.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тбилиси, каха каладзе, парк

Рекреационные зоны остаются одним из приоритетов мэрии Тбилиси

15:14 17.11.2021
© photo: Sputnik / Alex ShlamovДворники убирают улицы и парки столицы Грузии. Из серии "Журналист меняет профессию: сотрудник службы очистки столицы Грузии"
Дворники убирают улицы и парки столицы Грузии. Из серии Журналист меняет профессию: сотрудник службы очистки столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 17.11.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
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Мэр столицы Каха Каладзе обещает заложить в каждом районе если не новый парк, то хотя бы небольшой сквер
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Мэрия Тбилиси и в последующие четыре года будет уделять особое внимание обустройству рекреационных пространств, заявил столичный мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства в среду.
По словам мэра, запланирована разбивка и обустройство 15 парков, девять из которых будут совершенно новыми.
Бюджет Тбилиси на 2022 год увеличивается до 1.4 млрд лари>>
"В каждом районе, везде, где будет возможность осуществить такой проект, будут созданы зеленые пространства", - заявил Каладзе.
Мэр сообщил, что в Исанском районе завершилось строительство нового парка на улице Артура Лаисти. Были оборудованы спортивные площадки, велодорожки, две детские площадки, пространства для выгула домашних животных. Были высажены новые деревья и установлены LED-освещение и оросительные системы.
"Все было сделано в соответствии с нашим видением обустройства рекреационных пространств", - подытожил Каладзе.
Каха Каладзе не раз заявлял, что строительство и восстановление рекреационных зон является одним из приоритетных направлений работы его команды. За последние четыре года в столице были обновлены и восстановлены многие столичные парки и скверы. В данный момент в городе осуществляются два масштабных проекта - обновляется парк Ваке и строится новый центральный городской парк на территории бывшего ипподрома.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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