https://sputnik-georgia.ru/20211117/skolko-potratili-inostrantsy-v-gruzii-natsbank-provel-podschety-262131119.html

Сколько потратили иностранцы в Грузии: Нацбанк провел подсчеты

Сколько потратили иностранцы в Грузии: Нацбанк провел подсчеты

В октябре международные путешественники осуществили в Грузию 220,7 тысячи визитов 17.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-17T07:01+0400

2021-11-17T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников в октябре составили 142,3 миллиона долларов, говорится в сообщении Национального банка страны.По информации регулятора, за год доходы, полученные от иностранцев, выросли на 127,1 миллиона долларов (в 9,4 раза), хотя по сравнению с допандемийным 2019 годом поступлений меньше на 46,7%.В октябре 2021 года 15,5% доходов (22 миллиона долларов) пришлись на страны ЕС. Также значительной является доля туристов из России (18,3 млн долларов), Израиля (15,5 млн долларов), Турции (14,8 млн долларов), Украины (14,5 млн долларов) и Саудовской Аравии (9,5 млн долларов).Число посетивших Грузию иностранцев выросло в четыре раза в октябре >>Как отмечает Нацбанк, сектор туризма является одним из важнейших направлений экономики Грузии и до пандемии COVID-19 характеризовался быстрорастущей тенденцией. Соответствующая статистика - расходы иностранных путешественников - является составной частью налогового баланса и ежеквартально публикуется Нацбанком в платежном балансе. В связи с важностью этого вопроса и большим интересом регулятор начинает ежемесячно публиковать предварительную статистику расходов иностранных путешественников.По данным статистики, в октябре международные путешественники осуществили в Грузию 220,7 тысячи визитов, из которых 188,8 тысячи были туристическими. При этом число туристических визитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в четыре раза.Рекордные успехи туризма в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы от отрасли составили 3,3 миллиарда долларов, заставили предположить, что 2020 год, будет еще лучше. Однако пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии. Доходы в 2020 году от туризма опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%, поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, туризм, национальный банк грузии, статистика