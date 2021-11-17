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Тбилиси оправдает статус креативного города ЮНЕСКО - Каладзе

Тбилиси оправдает статус креативного города ЮНЕСКО - Каладзе

Сеть креативных городов ЮНЕСКО насчитывает 180 городов в 72 странах мира 17.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Тбилиси стал частью Сети творческих городов ЮНЕСКО, об этом заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства и рассказал о культурных мероприятиях, которые ждут столицу в ближайшее время.С 2004 года Сеть креативных городов ЮНЕСКО демонстрирует творческий потенциал своих членов в семи тематических областях: декоративно-прикладное и народное искусство, дизайн, кинематография, гастрономия, литература, медиаискусство и музыка. В настоящее время Сеть насчитывает в общей сложности 180 городов в 72 странах.Каладзе рассказал о планах на 2022 год>>"Этот статус предусматривает развитие медиаискусства и реализацию разовых или долгосрочных проектов на ближайшие четыре года, что способствует развитию и популяризации культуры", - заявил Каладзе.Он отметил, что Тбилиси непременно оправдает свой статус креативного города.Каладзе напомнил, что 10 ноября в Тбилиси открылся международный театральный фестиваль, в котором примет участие всемирно известный артист балета Михаил Барышников. Во рамках фестиваля 20 ноября будет представлена его художественная инсталляция - фильм "Больше никогда".В планах культурных мероприятиях Каладзе назвал и юбилейную неделю, посвященную 130-летию выдающегося грузинского поэта Галактиона Табидзе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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