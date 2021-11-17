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В Грузии вводятся новые правила дорожного движения для мопедов и велосипедов
В Грузии вводятся новые правила дорожного движения для мопедов и велосипедов
Водители мопедов и велосипедисты должны будут подчиняться правилам дорожного движения 17.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-17T10:23+0400
2021-11-17T13:18+0400
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Парламент Грузии принял в окончательном третьем чтении поправки в закон "О дорожном движении", согласном которым водителей страны в ближайшем будущем ждет ряд новшеств.Поправки были разработаны министерством внутренних дел Грузии для гармонизации грузинского законодательства с европейским.Практический экзамен на права в Грузии с апреля придется сдавать на улице&gt;&gt;Ограничения по возрастуСогласно новшествам, права на вождение легкового автомобиля и легкого мотоцикла могут получить только лица старше 18 лет.Лица младше 18 после вступления поправок в силу смогут управлять только мопедом, легким мотоциклом, трактором и квадроциклом. При этом получить право на вождение они могут только с письменного согласия одного из родителей и сдав экзамен на вождение.При этом получить права на вождение мопеда в Грузии можно с 16 лет, а легкого мотоцикла - с 17 лет.Законодательные изменения также предусматривают определенные финансовые льготы для социально незащищенных и лиц, не достигших 18-летнего возраста. Они освобождаются от платы за экзамены на вождение.Регуляции для мопедов и велосипедовСогласно поправкам, регистрация мопедов будет обязательной и на них будут распространятся те же правила, что и на мотоциклы.Чтобы получить права на вождение мопеда, нужно будет сдать полноценный экзамен на вождение.Кроме того, вводятся правила дорожного движения для электровелосипедов. Им будет запрещено съезжать с велодорожек, в случае их наличия, или двигаться по обочине дороги. При этом будет запрещено ездить, не держась за руль, буксировать другой велосипед или ехать на буксире.Также на электровелосипедах будет запрещено перевозить груз, если он шире велосипеда более чем на 0,5 метра, или везти такой предмет, который мешает управлять велосипедом.Велосипедистам на электровелосипедах в Грузии запрещено возить пассажиров, кроме детей младше 7 лет, если их транспорт не снабжен дополнительным сидением.Теперь при передвижении на электровелосипеде или мопеде будет необходим мотошлем. Его отсутствие повлечет за собой штраф в 100 лари.А вот управление электровелосипедом в нетрезвом состоянии будет наказываться штрафом в 500 лари. За управление в наркотическом опьянении штраф будет выше - 1,5 тысячи лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20200910/Avtogonschik-rasskazal-kak-obespechit-bezopasnost-dorozhnogo-dvizheniya-v-Gruzii-249414947.html
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новости, грузия, парламент грузии, транспорт

В Грузии вводятся новые правила дорожного движения для мопедов и велосипедов

10:23 17.11.2021 (обновлено: 13:18 17.11.2021)
© Sputnik / Alexander ImedashviliКурьер службы быстрой доставки на мопеде едет по улице
Курьер службы быстрой доставки на мопеде едет по улице - Sputnik Грузия, 1920, 17.11.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Водители мопедов и велосипедисты должны будут подчиняться правилам дорожного движения
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Парламент Грузии принял в окончательном третьем чтении поправки в закон "О дорожном движении", согласном которым водителей страны в ближайшем будущем ждет ряд новшеств.
Поправки были разработаны министерством внутренних дел Грузии для гармонизации грузинского законодательства с европейским.
Практический экзамен на права в Грузии с апреля придется сдавать на улице>>
Ограничения по возрасту
Согласно новшествам, права на вождение легкового автомобиля и легкого мотоцикла могут получить только лица старше 18 лет.
Лица младше 18 после вступления поправок в силу смогут управлять только мопедом, легким мотоциклом, трактором и квадроциклом. При этом получить право на вождение они могут только с письменного согласия одного из родителей и сдав экзамен на вождение.
При этом получить права на вождение мопеда в Грузии можно с 16 лет, а легкого мотоцикла - с 17 лет.
Законодательные изменения также предусматривают определенные финансовые льготы для социально незащищенных и лиц, не достигших 18-летнего возраста. Они освобождаются от платы за экзамены на вождение.
Регуляции для мопедов и велосипедов
Согласно поправкам, регистрация мопедов будет обязательной и на них будут распространятся те же правила, что и на мотоциклы.
Чтобы получить права на вождение мопеда, нужно будет сдать полноценный экзамен на вождение.
Кроме того, вводятся правила дорожного движения для электровелосипедов. Им будет запрещено съезжать с велодорожек, в случае их наличия, или двигаться по обочине дороги. При этом будет запрещено ездить, не держась за руль, буксировать другой велосипед или ехать на буксире.
Автогонщик Мевлуд Меладзе - Sputnik Грузия, 1920, 10.09.2020
Автогонщик рассказал, как обеспечить безопасность дорожного движения в Грузии
10 сентября 2020, 20:37
Также на электровелосипедах будет запрещено перевозить груз, если он шире велосипеда более чем на 0,5 метра, или везти такой предмет, который мешает управлять велосипедом.
Велосипедистам на электровелосипедах в Грузии запрещено возить пассажиров, кроме детей младше 7 лет, если их транспорт не снабжен дополнительным сидением.
Теперь при передвижении на электровелосипеде или мопеде будет необходим мотошлем. Его отсутствие повлечет за собой штраф в 100 лари.
А вот управление электровелосипедом в нетрезвом состоянии будет наказываться штрафом в 500 лари. За управление в наркотическом опьянении штраф будет выше - 1,5 тысячи лари.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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