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В регионах Грузии стали активнее вакцинироваться - в авангарде пенсионеры
В регионах Грузии стали активнее вакцинироваться - в авангарде пенсионеры
Правительство Грузии установило надбавку в 200 лари для тех пенсионеров, которые вакцинируются до 1 января 17.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-17T16:01+0400
2021-11-17T16:01+0400
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Жители регионов Грузии за последнюю неделю стали активнее вакцинироваться от коронавируса - рост составил 98%, сообщает Минздрав Грузии данные за период 8-16 ноябряНаиболее активно вакцинируются в Гурии - 2 236 человек, что на 148% больше показателя периода с 30 октября по 7 ноября (964). Далее следует Шида Картли - 3 196, рост 129% (1 395). Самый низкий показатель на неделе зафиксирован в Тбилиси - 75%. В период с 8-16 ноября привились 22 268 человек (показатель предыдущей недели - 12 719).Ковид-статистика Грузия: процесс вакцинации от коронавируса активизировался&gt;&gt;По информации Минздрава, рост темпов вакцинации происходит за счет лиц пенсионного возраста (лица старше 60 лет), для которых правительство установило 200-ларовую надбавку к пенсии в случае иммунизации.Так, за последнюю неделю вакцинировались на 539% пенсионеров больше, чем в начале месяца (1016/159) . Лидирует по показателю Шида Картли, где рост составил 649% (1033/138). Далее идет регион Рача-Лечхуми - Квемо Сванети - 515% ( 209/34)Показатели по вакцинации пенсионеров в Тбилиси - 4849/1435 человек, рост 238%;Имерети - 2900/674 человек, рост 330%;Кахети - 1317/307 человек, рост 329%;Мцхета-Мтианети - 356/68 человек, рост 424%;Рача Лечхуми - Квемо Сванети - 209/34 человек, рост 515%;Самегрело - Земо Сванети - 1815/366 человек, рост 396%;Самцхе-Джавахети - 437/103 человек, рост 324%;Квемо Картли - 961/210 человек, рост 358%;Шида Картли - 1033/138 человек, рост 649%.Правительство Грузии 8 ноября приняло решение установить единовременную надбавку в 200 лари (66 долларов) для пенсионеров, которые до 1 января сделают первую прививку от коронавируса.По данным на 17 ноября, в Грузии вакцинировано 34% взрослого населения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, пенсионер, коронавирус covid-19

В регионах Грузии стали активнее вакцинироваться - в авангарде пенсионеры

16:01 17.11.2021
© photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of AjaraЭпидемия коронавируса - вакцинация пожилых людей и стариков в Аджарии
Эпидемия коронавируса - вакцинация пожилых людей и стариков в Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 17.11.2021
© photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of Ajara
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Правительство Грузии установило надбавку в 200 лари для тех пенсионеров, которые вакцинируются до 1 января
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Жители регионов Грузии за последнюю неделю стали активнее вакцинироваться от коронавируса - рост составил 98%, сообщает Минздрав Грузии данные за период 8-16 ноября
Наиболее активно вакцинируются в Гурии - 2 236 человек, что на 148% больше показателя периода с 30 октября по 7 ноября (964). Далее следует Шида Картли - 3 196, рост 129% (1 395). Самый низкий показатель на неделе зафиксирован в Тбилиси - 75%. В период с 8-16 ноября привились 22 268 человек (показатель предыдущей недели - 12 719).
Ковид-статистика Грузия: процесс вакцинации от коронавируса активизировался>>
По информации Минздрава, рост темпов вакцинации происходит за счет лиц пенсионного возраста (лица старше 60 лет), для которых правительство установило 200-ларовую надбавку к пенсии в случае иммунизации.
Так, за последнюю неделю вакцинировались на 539% пенсионеров больше, чем в начале месяца (1016/159) . Лидирует по показателю Шида Картли, где рост составил 649% (1033/138). Далее идет регион Рача-Лечхуми - Квемо Сванети - 515% ( 209/34)
Показатели по вакцинации пенсионеров в Тбилиси - 4849/1435 человек, рост 238%;
Имерети - 2900/674 человек, рост 330%;
Кахети - 1317/307 человек, рост 329%;
Мцхета-Мтианети - 356/68 человек, рост 424%;
Рача Лечхуми - Квемо Сванети - 209/34 человек, рост 515%;
Самегрело - Земо Сванети - 1815/366 человек, рост 396%;
Самцхе-Джавахети - 437/103 человек, рост 324%;
Квемо Картли - 961/210 человек, рост 358%;
Шида Картли - 1033/138 человек, рост 649%.
Правительство Грузии 8 ноября приняло решение установить единовременную надбавку в 200 лари (66 долларов) для пенсионеров, которые до 1 января сделают первую прививку от коронавируса.
По данным на 17 ноября, в Грузии вакцинировано 34% взрослого населения.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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