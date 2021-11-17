https://sputnik-georgia.ru/20211117/kovid-statistika-gruziya-protsess-vaktsinatsii-ot-koronavirusa-aktivizirovalsya-262137893.html

Ковид-статистика Грузия: процесс вакцинации от коронавируса активизировался

Ковид-статистика Грузия: процесс вакцинации от коронавируса активизировался

В клиниках Грузии на данный момент на лечении 1 660 тяжелых ковид-пациентов, 371 человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких 17.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-17T11:43+0400

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. За последние сутки в Грузии от коронавируса вакцинировались 8 233 человека, это самый высокий показатель в этом месяце.К этому времени в стране сделано 2 066 159 прививок от COVID-19. Полный курс вакцинации прошли 33,9% взрослого населения, сообщает пресс-служба правительства Грузии.Сколько средств будет выделено на борьбу с пандемией в Грузии в 2022 году>>Показатель смертности по-прежнему высокий - по официальным данным, за последние сутки от коронавируса в Грузии скончались 72 человека.Всего в Грузии жертвами коронавируса стали 11 212 человек.С начала пандемии в стране зафиксировано 795 847 случаев заболевания коронавирусом, в том числе за последние 24 часа выявлено 4 732 новых случая инфицирования.Вместе с тем за последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 4 812 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 731 996 пациентов.В Тбилиси за последние 24 часа зафиксировано 1 884 случая заболевания коронавирусом. В регионах ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 878, Самегрело - Земо Сванети – 408, Шида Картли – 425, Кахети – 285, Квемо Картли – 295, Аджария – 136, Самцхе-Джавахети – 168, Мцхета-Мтианети – 112, Гурия – 110, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 41.На данный момент в Грузии 52 613 активных случаев заболевания, из них 6 614 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 660 пациентов тяжелое, из них 371 подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 175 пациентов помещены в ковид-гостиницы. 44 824 инфицированных проходят курс лечения на дому.В карантинных зонах остаются 54 человека, в самоизоляции – 44 375.В Грузии за последние сутки сделано 50 707 тестов на коронавирус, в два раза больше чем днем ранее: 31 426 – на антиген и 19 281 – ПЦР-тест.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 16 ноября, составляет 9,33%, за две недели – 9,77%, за семь дней – 9,11%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211115/posle-starta-pooschritelnoy-programmy-v-gruzii-privilis-desyat-tysyach-pensionerov-262094843.html

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