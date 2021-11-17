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Второе за час землетрясение зафиксировано на востоке Грузии
Второе за час землетрясение зафиксировано на востоке Грузии
Магнитуда землетрясения составляла 3, эпицентр находился в 11 километрах от города Дманиси 17.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-17T00:14+0400
2021-11-17T00:14+0400
2021-11-17T00:35+0400
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новости
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землетрясение
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ТБИЛИСИ, 17 ноя - Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,0 произошло в Восточной Грузии в 23:28 по тбилисскому времени в 54 километрах от Тбилиси, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Эпицентр землетрясения находился у села Гугути в 11 километрах юга-восточнее от города Дманиси на глубине 10 км.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, землетрясение, центр сейсмического мониторинга
Второе за час землетрясение зафиксировано на востоке Грузии
00:14 17.11.2021 (обновлено: 00:35 17.11.2021)
Магнитуда землетрясения составляла 3, эпицентр находился в 11 километрах от города Дманиси
ТБИЛИСИ, 17 ноя - Sputnik.
Землетрясение магнитудой 3,0 произошло в Восточной Грузии в 23:28 по тбилисскому времени в 54 километрах от Тбилиси, сообщается на сайте
Национального центра сейсмического мониторинга.
Эпицентр землетрясения находился у села Гугути в 11 километрах юга-восточнее от города Дманиси на глубине 10 км.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
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