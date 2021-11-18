https://sputnik-georgia.ru/20211118/bezopasnost-prezhde-vsego-kot-zhivet-so-staey-khaski-i-spit-v-obnimku-s-molotkom--video-262180232.html

Безопасность прежде всего: кот живет со стаей хаски и спит в обнимку с молотком – видео

Безопасность прежде всего: кот живет со стаей хаски и спит в обнимку с молотком – видео

Этого мирного пушистого четвероногим лучше не беспокоить, иначе прилететь по голове может неожиданно и знатно 18.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-18T13:13+0400

2021-11-18T13:13+0400

2021-11-18T13:13+0400

видеоклуб

кошки

собака

видео с животными

смешные видео

вирусные видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/12/262180040_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_1ed82568af0c4c51ae60b059b5205577.png

На видео хозяйка показывает пятерых хаски, которые находятся в одной комнате. Не исключено, что их еще больше, просто не все поместились. А следующим кадром она показывает кота, мило спящего на подоконнике в обнимку с молотком. Еще ножкой так дергает забавно, словно от нервов. В таком окружении во всеоружии быть как-то спокойнее, видимо.Смотрите на видео также:

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , кошки, собака, видео с животными, смешные видео, вирусные видео