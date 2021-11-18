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Безопасность прежде всего: кот живет со стаей хаски и спит в обнимку с молотком – видео
Безопасность прежде всего: кот живет со стаей хаски и спит в обнимку с молотком – видео
Этого мирного пушистого четвероногим лучше не беспокоить, иначе прилететь по голове может неожиданно и знатно 18.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-18T13:13+0400
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На видео хозяйка показывает пятерых хаски, которые находятся в одной комнате. Не исключено, что их еще больше, просто не все поместились. А следующим кадром она показывает кота, мило спящего на подоконнике в обнимку с молотком. Еще ножкой так дергает забавно, словно от нервов. В таком окружении во всеоружии быть как-то спокойнее, видимо.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , кошки, собака, видео с животными, смешные видео, вирусные видео

Безопасность прежде всего: кот живет со стаей хаски и спит в обнимку с молотком – видео

13:13 18.11.2021
© TikTok / huskyfermaliliantБезопасность прежде всего: кот живет со стаей хаски и спит в обнимку с молотком – видео
Безопасность прежде всего: кот живет со стаей хаски и спит в обнимку с молотком – видео - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
© TikTok / huskyfermaliliant
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Этого мирного пушистого четвероногим лучше не беспокоить, иначе прилететь по голове может неожиданно и знатно
@huskyfermaliliant #прикол #хаскиферма #кот ♬ nhạc nền ✅ - Đào Lê Phương Hoa
На видео хозяйка показывает пятерых хаски, которые находятся в одной комнате. Не исключено, что их еще больше, просто не все поместились. А следующим кадром она показывает кота, мило спящего на подоконнике в обнимку с молотком. Еще ножкой так дергает забавно, словно от нервов. В таком окружении во всеоружии быть как-то спокойнее, видимо.
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