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Безопасность прежде всего: кот живет со стаей хаски и спит в обнимку с молотком – видео
Безопасность прежде всего: кот живет со стаей хаски и спит в обнимку с молотком – видео
Этого мирного пушистого четвероногим лучше не беспокоить, иначе прилететь по голове может неожиданно и знатно 18.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-18T13:13+0400
2021-11-18T13:13+0400
2021-11-18T13:13+0400
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На видео хозяйка показывает пятерых хаски, которые находятся в одной комнате. Не исключено, что их еще больше, просто не все поместились. А следующим кадром она показывает кота, мило спящего на подоконнике в обнимку с молотком. Еще ножкой так дергает забавно, словно от нервов. В таком окружении во всеоружии быть как-то спокойнее, видимо.Смотрите на видео также:
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видеоклуб , кошки, собака, видео с животными, смешные видео, вирусные видео
Безопасность прежде всего: кот живет со стаей хаски и спит в обнимку с молотком – видео
Этого мирного пушистого четвероногим лучше не беспокоить, иначе прилететь по голове может неожиданно и знатно
На видео хозяйка показывает пятерых хаски, которые находятся в одной комнате. Не исключено, что их еще больше, просто не все поместились. А следующим кадром она показывает кота, мило спящего на подоконнике в обнимку с молотком. Еще ножкой так дергает забавно, словно от нервов. В таком окружении во всеоружии быть как-то спокойнее, видимо.
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