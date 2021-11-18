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Cостояние здоровья Саакашвили стабильное - пенитенциарная служба
Cостояние здоровья Саакашвили стабильное - пенитенциарная служба
Специальная пенитенциарная служба сделала первый комментарий после ухудшения состояния здоровья Саакашвили 18.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-18T19:15+0400
2021-11-18T19:21+0400
новости
грузия
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаил Саакашвили, объявившего голодовку 49 дней назад, стабильное, говорится в сообщении на странице Специальной пенитенциарной службы в соцсети Facebook. Саакашвили после встречи с адвокатами упал и его унесли на носилках&gt;&gt;Ранее один из адвокатов экс-президента Бека Басилая сообщил журналистам, что после встречи с адвокатами Саакашвили поскользнулся и упал. Когда Саакашвили уносили на носилках, он ничего не говорил и у него были закрыты глаза. Рядом с Саакашвили в настоящее время находится еще один его адвокат - Ника Гварамия, отметили в пенитенциарной службе. Саакашвили объявил голодовку 1 октября, в день ареста. С 8 ноября он находится в глданской тюремной больнице №18 в Тбилиси.Саакашвили этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в тюремную больницу после того, как он перестал принимать часть медикаментов, во избежание ухудшения состояния его здоровья, а также из соображений безопасности. Сам Саакашвили, его адвокаты и личный врач настаивали на его переводе в гражданскую многопрофильную клинику.В "Грузинской мечте" предупредили о последствиях перевода Саакашвили в гражданскую клинику&gt;&gt;Кроме того, накануне группа врачей, созванная Народным защитником Грузии, обнародовала заключение о здоровье Саакашвили. По их словам, экс-президент находится в критическом состоянии. Тюремная больница хорошо оборудована, но она все же не готова к лечению таких критических пациентов надлежащим образом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, возвращение и арест саакашвили

Cостояние здоровья Саакашвили стабильное - пенитенциарная служба

19:15 18.11.2021 (обновлено: 19:21 18.11.2021)
© photo: Sputnik / Olga KiknavelidzeРуставская тюрьма
Руставская тюрьма - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
© photo: Sputnik / Olga Kiknavelidze
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Специальная пенитенциарная служба сделала первый комментарий после ухудшения состояния здоровья Саакашвили
ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаил Саакашвили, объявившего голодовку 49 дней назад, стабильное, говорится в сообщении на странице Специальной пенитенциарной службы в соцсети Facebook.
Саакашвили после встречи с адвокатами упал и его унесли на носилках>>
Ранее один из адвокатов экс-президента Бека Басилая сообщил журналистам, что после встречи с адвокатами Саакашвили поскользнулся и упал. Когда Саакашвили уносили на носилках, он ничего не говорил и у него были закрыты глаза.
"Состояние здоровья Михаила Саакашвили стабильное. Вскоре врач-реаниматолог сделает комментарий для СМИ", - сказано в сообщении.
Рядом с Саакашвили в настоящее время находится еще один его адвокат - Ника Гварамия, отметили в пенитенциарной службе.
Саакашвили объявил голодовку 1 октября, в день ареста. С 8 ноября он находится в глданской тюремной больнице №18 в Тбилиси.
Саакашвили этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в тюремную больницу после того, как он перестал принимать часть медикаментов, во избежание ухудшения состояния его здоровья, а также из соображений безопасности. Сам Саакашвили, его адвокаты и личный врач настаивали на его переводе в гражданскую многопрофильную клинику.
В "Грузинской мечте" предупредили о последствиях перевода Саакашвили в гражданскую клинику>>
Кроме того, накануне группа врачей, созванная Народным защитником Грузии, обнародовала заключение о здоровье Саакашвили. По их словам, экс-президент находится в критическом состоянии. Тюремная больница хорошо оборудована, но она все же не готова к лечению таких критических пациентов надлежащим образом.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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