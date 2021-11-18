https://sputnik-georgia.ru/20211118/costoyanie-zdorovya-saakashvili-stabilnoe---penitentsiarnaya-sluzhba-262197553.html

Cостояние здоровья Саакашвили стабильное - пенитенциарная служба

Cостояние здоровья Саакашвили стабильное - пенитенциарная служба

Специальная пенитенциарная служба сделала первый комментарий после ухудшения состояния здоровья Саакашвили 18.11.2021, Sputnik Грузия

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2021-11-18T19:15+0400

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грузия

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаил Саакашвили, объявившего голодовку 49 дней назад, стабильное, говорится в сообщении на странице Специальной пенитенциарной службы в соцсети Facebook. Саакашвили после встречи с адвокатами упал и его унесли на носилках>>Ранее один из адвокатов экс-президента Бека Басилая сообщил журналистам, что после встречи с адвокатами Саакашвили поскользнулся и упал. Когда Саакашвили уносили на носилках, он ничего не говорил и у него были закрыты глаза. Рядом с Саакашвили в настоящее время находится еще один его адвокат - Ника Гварамия, отметили в пенитенциарной службе. Саакашвили объявил голодовку 1 октября, в день ареста. С 8 ноября он находится в глданской тюремной больнице №18 в Тбилиси.Саакашвили этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в тюремную больницу после того, как он перестал принимать часть медикаментов, во избежание ухудшения состояния его здоровья, а также из соображений безопасности. Сам Саакашвили, его адвокаты и личный врач настаивали на его переводе в гражданскую многопрофильную клинику.В "Грузинской мечте" предупредили о последствиях перевода Саакашвили в гражданскую клинику>>Кроме того, накануне группа врачей, созванная Народным защитником Грузии, обнародовала заключение о здоровье Саакашвили. По их словам, экс-президент находится в критическом состоянии. Тюремная больница хорошо оборудована, но она все же не готова к лечению таких критических пациентов надлежащим образом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, возвращение и арест саакашвили