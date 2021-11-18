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https://sputnik-georgia.ru/20211118/v-gruzinskoy-mechte-predupredili-o-posledstviyakh-perevoda-saakashvili-v-grazhdanskuyu-kliniku-262191632.html
В "Грузинской мечте" предупредили о последствиях перевода Саакашвили в гражданскую клинику
В "Грузинской мечте" предупредили о последствиях перевода Саакашвили в гражданскую клинику
Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе указал на ответственность омбудсмена 18.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-18T17:46+0400
2021-11-18T17:46+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Ответственность за возможные критические последствия перевода экс-президента Михаила Саакашвили в гражданскую клинику понесут все, кто этого требует, в том числе омбудсмен и врачи, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Накануне группа врачей, созванная Народным защитником Грузии, обнародовала заключение о здоровье Саакашвили. По их словам, экс-президент находится в критическом состоянии. Тюремная больница хорошо оборудована, но она все же не готова к лечению таких критических пациентов надлежащим образом.Экс-президент Грузии объявил о своей голодовке 1 октября, в день своего задержания. После того, как экс-президент перестал принимать часть медикаментов, во избежание ухудшения состояния его здоровья его этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в тюремную больницу №18 в Тбилиси. Сам Саакашвили, его адвокаты и личный врач настаивали на его переводе в гражданскую многопрофильную клинику.Чего опасаются власти?Причиной этапирования Саакашвили в тюремную клинику стало заявление Службы государственной безопасности о готовящихся беспорядках со стороны главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". СГБ прямо заявила, что сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы его освободить. СГБ ведет расследование о попытке госпереворота в стране.Часть оппозиции ежедневно устраивает акции протеста с требованием перевода Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику. С таким же требованием голодают десять депутатов парламента Грузии, а также отдельные депутаты сакребуло Поти, Зугдиди и Рустави.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили

В "Грузинской мечте" предупредили о последствиях перевода Саакашвили в гражданскую клинику

17:46 18.11.2021
© photo: Sputnik / StringerИраклий Кобахидзе перед встречей представителей партий с дипкорпусом в миссии ЕС
Ираклий Кобахидзе перед встречей представителей партий с дипкорпусом в миссии ЕС - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе указал на ответственность омбудсмена
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Ответственность за возможные критические последствия перевода экс-президента Михаила Саакашвили в гражданскую клинику понесут все, кто этого требует, в том числе омбудсмен и врачи, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Накануне группа врачей, созванная Народным защитником Грузии, обнародовала заключение о здоровье Саакашвили. По их словам, экс-президент находится в критическом состоянии. Тюремная больница хорошо оборудована, но она все же не готова к лечению таких критических пациентов надлежащим образом.

"Давайте представим, что за этим фейком последует продолжение – это перевод в гражданскую клинику, и за этим последует сценарий, которого мы боимся. В данном случае этот очередной фейк повлечет за собой прямую ответственность, в том числе омбудсмена и врачей", — заявил Кобахидзе журналистам.

Экс-президент Грузии объявил о своей голодовке 1 октября, в день своего задержания. После того, как экс-президент перестал принимать часть медикаментов, во избежание ухудшения состояния его здоровья его этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в тюремную больницу №18 в Тбилиси. Сам Саакашвили, его адвокаты и личный врач настаивали на его переводе в гражданскую многопрофильную клинику.

Чего опасаются власти?

Причиной этапирования Саакашвили в тюремную клинику стало заявление Службы государственной безопасности о готовящихся беспорядках со стороны главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". СГБ прямо заявила, что сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы его освободить. СГБ ведет расследование о попытке госпереворота в стране.
Часть оппозиции ежедневно устраивает акции протеста с требованием перевода Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику. С таким же требованием голодают десять депутатов парламента Грузии, а также отдельные депутаты сакребуло Поти, Зугдиди и Рустави.

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