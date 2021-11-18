https://sputnik-georgia.ru/20211118/saakashvili-posle-vstrechi-s-advokatami-unesli-na-nosilkakh---262196498.html

Саакашвили после встречи с адвокатами упал и его унесли на носилках

Саакашвили после встречи с адвокатами упал и его унесли на носилках

Об ухудшении состояния здоровья Саакашвили журналистам рассказал один из его адвокатов 18.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-18T18:38+0400

2021-11-18T18:38+0400

2021-11-18T19:03+0400

новости

грузия

возвращение и арест саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/08/260367143_0:145:1280:866_1920x0_80_0_0_0216b75db8b53391f339ff722dfb926c.jpg

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили после встречи с адвокатами упал и сотрудники тюремной больницы унесли его на носилках, сказал один из его адвокатов Бека Басилая журналистам. В "Грузинской мечте" предупредили о последствиях перевода Саакашвили в гражданскую клинику>>Саакашвили объявил голодовку 1 октября, в день ареста. С 8 ноября он находится в глданской тюремной больнице №18 в Тбилиси. На вопрос журналистов, потерял ли Саакашвили сознание, адвокат сказал, что после случившегося он не раскрывал глаза. Официальной информации о состоянии здоровья экс-президента пока нет. Врач: у Саакашвили появилась желтизна на коже>>Саакашвили этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в тюремную больницу после того, как он перестал принимать часть медикаментов, во избежание ухудшения состояния его здоровья, а также из соображений безопасности. Сам Саакашвили, его адвокаты и личный врач настаивали на его переводе в гражданскую многопрофильную клинику.Кроме того, накануне группа врачей, созванная Народным защитником Грузии, обнародовала заключение о здоровье Саакашвили. По их словам, экс-президент находится в критическом состоянии. Тюремная больница хорошо оборудована, но она все же не готова к лечению таких критических пациентов надлежащим образом.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, возвращение и арест саакашвили