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Саакашвили после встречи с адвокатами упал и его унесли на носилках
Саакашвили после встречи с адвокатами упал и его унесли на носилках
Об ухудшении состояния здоровья Саакашвили журналистам рассказал один из его адвокатов 18.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-18T18:38+0400
2021-11-18T18:38+0400
2021-11-18T19:03+0400
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возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили после встречи с адвокатами упал и сотрудники тюремной больницы унесли его на носилках, сказал один из его адвокатов Бека Басилая журналистам. В "Грузинской мечте" предупредили о последствиях перевода Саакашвили в гражданскую клинику>>Саакашвили объявил голодовку 1 октября, в день ареста. С 8 ноября он находится в глданской тюремной больнице №18 в Тбилиси. На вопрос журналистов, потерял ли Саакашвили сознание, адвокат сказал, что после случившегося он не раскрывал глаза. Официальной информации о состоянии здоровья экс-президента пока нет. Врач: у Саакашвили появилась желтизна на коже>>Саакашвили этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в тюремную больницу после того, как он перестал принимать часть медикаментов, во избежание ухудшения состояния его здоровья, а также из соображений безопасности. Сам Саакашвили, его адвокаты и личный врач настаивали на его переводе в гражданскую многопрофильную клинику.Кроме того, накануне группа врачей, созванная Народным защитником Грузии, обнародовала заключение о здоровье Саакашвили. По их словам, экс-президент находится в критическом состоянии. Тюремная больница хорошо оборудована, но она все же не готова к лечению таких критических пациентов надлежащим образом.
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новости, грузия, возвращение и арест саакашвили
Саакашвили после встречи с адвокатами упал и его унесли на носилках
18:38 18.11.2021 (обновлено: 19:03 18.11.2021)
Об ухудшении состояния здоровья Саакашвили журналистам рассказал один из его адвокатов
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили после встречи с адвокатами упал и сотрудники тюремной больницы унесли его на носилках, сказал один из его адвокатов Бека Басилая журналистам.
Саакашвили объявил голодовку 1 октября, в день ареста. С 8 ноября он находится в глданской тюремной больнице №18 в Тбилиси.
"Когда мы завершали встречу с Мишей, когда он выходил из комнаты, он споткнулся и упал. Потом понадобились носилки... После падения я ни слова не слышал от Миши", - сказал Басилая.
На вопрос журналистов, потерял ли Саакашвили сознание, адвокат сказал, что после случившегося он не раскрывал глаза.
Официальной информации о состоянии здоровья экс-президента пока нет.
Саакашвили этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в тюремную больницу после того, как он перестал принимать часть медикаментов, во избежание ухудшения состояния его здоровья, а также из соображений безопасности. Сам Саакашвили, его адвокаты и личный врач настаивали на его переводе в гражданскую многопрофильную клинику.
Кроме того, накануне группа врачей, созванная Народным защитником Грузии, обнародовала заключение о здоровье Саакашвили. По их словам, экс-президент находится в критическом состоянии. Тюремная больница хорошо оборудована, но она все же не готова к лечению таких критических пациентов надлежащим образом.