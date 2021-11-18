Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211118/kakaya-to-strannaya-koshka-plyvuschiy-za-lazernoy-ukazkoy-alligator-udivil-set--video-262180795.html
Какая-то странная кошка: плывущий за лазерной указкой аллигатор удивил Сеть – видео
Какая-то странная кошка: плывущий за лазерной указкой аллигатор удивил Сеть – видео
Стоит отметить, что он еще маленький, поэтому заинтересовать его игрушкой могло быть просто. А вот как дела будут обстоять со взрослым аллигатором? 18.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-18T14:30+0400
2021-11-18T14:30+0400
видеоклуб
видео с животными
вирусные видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/12/262180738_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cb73a394a94689919939325b838c1ea7.jpg
Всем известно, что лазерные указки сводят с ума котов. Пушистые бегают и прыгают за ними в надежде поймать добычу не в силах остановиться. Оказывается, они не единственные животные, которых может заинтересовать лазер. На кадрах видно, как по водоему ведут зеленую указку, за которой нечто быстро плывет. Догоняя точку, это нечто всеми силами пытается съесть добычу, но у него не получается. И только под самый конец становится ясно, что за лазером все это время плыл маленький аллигатор.Пользователи Сети назвали его "крокотенком" и "болотной кошкой". Также некоторые обратили внимание, что это всего лишь маленький милый ребенок!Смотрите на видео также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/12/262180738_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a1f8dd9dc9d8004e24359cb0034b1f45.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видеоклуб , видео с животными, вирусные видео

Какая-то странная кошка: плывущий за лазерной указкой аллигатор удивил Сеть – видео

14:30 18.11.2021
© Pixabay / sko1970Аллигатор
Аллигатор - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
© Pixabay / sko1970
Подписаться на
Стоит отметить, что он еще маленький, поэтому заинтересовать его игрушкой могло быть просто. А вот как дела будут обстоять со взрослым аллигатором?
@viralhog This is one odd-looking cat 🤔🐱🐊#viralhog #alligator #laserpointer ♬ original sound - ViralHog
Всем известно, что лазерные указки сводят с ума котов. Пушистые бегают и прыгают за ними в надежде поймать добычу не в силах остановиться. Оказывается, они не единственные животные, которых может заинтересовать лазер. На кадрах видно, как по водоему ведут зеленую указку, за которой нечто быстро плывет. Догоняя точку, это нечто всеми силами пытается съесть добычу, но у него не получается. И только под самый конец становится ясно, что за лазером все это время плыл маленький аллигатор.
Пользователи Сети назвали его "крокотенком" и "болотной кошкой". Также некоторые обратили внимание, что это всего лишь маленький милый ребенок!
Смотрите на видео также:
Обожающий обнимашки аллигатор напугал соцсети
Фотограф решила снять кадр аллигатора с помощью дрона, но тот был слишком голоден
Родители сняли на видео маленькую дочь, чистящую зубы крокодилу
В Австралии друзья выловили в озере огромную рыбу, но их поджидал крокодил
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:01Контрабанда на полмиллиона: в Грузию хотели ввезти более 5 кг золота - видео
14:25Пытки и угроза изнасилования - прокуратура Грузии о деле экс-начальника глданской тюрьмы
14:16Баку и Ереван заявили о стрельбе на границе
14:01Скончался оппозиционный депутат батумского сакребуло
13:29Проверка гола: в чемпионате Грузии по футболу планируют внедрить систему VAR
13:01Совращение подростка на западе Грузии - задержан 40-летний мужчина
12:46Врач: у Саакашвили появилась желтизна на коже
12:31Ковид-статистика Грузии: за сутки вылечилось больше, чем заразилось
12:16Народный защитник Грузии хочет подключиться к делу Саакашвили через Страсбургский суд
12:01"Соскучилась по родине": певица Тамара Кутидзе сняла клипы с Кикабидзе и Брегвадзе
11:32Шенгелия был в ударе, но ЦСКА все равно уступил "Барселоне"
11:17Вице-премьер: Саакашвили переведут в гражданскую клинику в случае необходимости
11:02Как вернуть обоняние после коронавируса? Совет врача
10:47Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 446
10:42Глданская больница лучшая для реабилитации голодающих пациентов - Кобахидзе
10:33"Худшая буря за столетие": в Канаде затопило порты и смыло дороги - фото
10:07Каладзе: все заключенные - заключенные, в том числе Саакашвили
09:36Dubai Airshow 2021: поразительные особенности российского Су-75
09:20Курс лари на четверг – 3,1435 GEL/$1
09:01"Зеленый паспорт" в Грузии: как получить и как пользоваться – полная инструкция