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Какая-то странная кошка: плывущий за лазерной указкой аллигатор удивил Сеть – видео
Какая-то странная кошка: плывущий за лазерной указкой аллигатор удивил Сеть – видео
Стоит отметить, что он еще маленький, поэтому заинтересовать его игрушкой могло быть просто. А вот как дела будут обстоять со взрослым аллигатором? 18.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-18T14:30+0400
2021-11-18T14:30+0400
2021-11-18T14:30+0400
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Всем известно, что лазерные указки сводят с ума котов. Пушистые бегают и прыгают за ними в надежде поймать добычу не в силах остановиться. Оказывается, они не единственные животные, которых может заинтересовать лазер. На кадрах видно, как по водоему ведут зеленую указку, за которой нечто быстро плывет. Догоняя точку, это нечто всеми силами пытается съесть добычу, но у него не получается. И только под самый конец становится ясно, что за лазером все это время плыл маленький аллигатор.Пользователи Сети назвали его "крокотенком" и "болотной кошкой". Также некоторые обратили внимание, что это всего лишь маленький милый ребенок!Смотрите на видео также:
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видеоклуб , видео с животными, вирусные видео
Какая-то странная кошка: плывущий за лазерной указкой аллигатор удивил Сеть – видео
Стоит отметить, что он еще маленький, поэтому заинтересовать его игрушкой могло быть просто. А вот как дела будут обстоять со взрослым аллигатором?
Всем известно, что лазерные указки сводят с ума котов. Пушистые бегают и прыгают за ними в надежде поймать добычу не в силах остановиться. Оказывается, они не единственные животные, которых может заинтересовать лазер. На кадрах видно, как по водоему ведут зеленую указку, за которой нечто быстро плывет. Догоняя точку, это нечто всеми силами пытается съесть добычу, но у него не получается. И только под самый конец становится ясно, что за лазером все это время плыл маленький аллигатор.
Пользователи Сети назвали его "крокотенком" и "болотной кошкой". Также некоторые обратили внимание, что это всего лишь маленький милый ребенок!
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