https://sputnik-georgia.ru/20211118/vrach-u-saakashvili-poyavilas-zheltizna-na-kozhe--262177492.html

Врач: у Саакашвили появилась желтизна на коже

Врач: у Саакашвили появилась желтизна на коже

Причиной изменения цвета кожи стала длительная голодовка 18.11.2021, Sputnik Грузия

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грузия

голодовка

тюрьма

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 17 ноя - Sputnik. Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили сложно передвигаться, а также у него отмечается заметная желтизна, сказал его личный врач Николоз Кипшидзе журналистам.Президент Грузии: Саакашвили – особенный заключенный>>Саакашвили объявил голодовку в день своего ареста, 1 октября. После того, как экс-президент перестал принимать часть медикаментов, во избежание ухудшения состояния его здоровья его этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в тюремную больницу №18 в Тбилиси. Сам Саакашвили, его адвокаты и личный врач настаивали на его переводе в гражданскую многопрофильную клинику.По словам врача, его не пускали к Саакашвили в течение трех дней.Во время последней встречи с экс-президентом обсуждался вопрос о том, в какой больнице он сможет получить самое лучшее медицинское обслуживание. "Президент спросил меня о горийском госпитале, я посоветовал ему отказаться в случае чего от горийского госпиталя… Горийский госпиталь не рассчитан на таких больных", - сказал Кипшидзе.Тюремная клиника не подходит для лечения Саакашвили, заявили врачи при Народном защитнике>>Накануне группа врачей, созванная Народным защитнике Грузии, обнародовала заключение о здоровье Саакашвили. По их словам, экс-президент находится в критическом состоянии. Тюремная больница хорошо оборудована, но она все же не готова к лечению таких критических пациентов надлежащим образом. Саакашвили тайно пересек границу Грузии 29 сентября и 1 октября был арестован. На родине он заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, голодовка, тюрьма, возвращение и арест саакашвили