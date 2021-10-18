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Грузинка произвела фурор на российском шоу "Голос" – ВИДЕО
Грузинка произвела фурор на российском шоу "Голос" – ВИДЕО
Желание стать наставником эффектной грузинки изъявили сразу два наставника - Пелагея и Леонид Агутин 18.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-18T13:14+0400
2021-10-18T13:14+0400
2021-10-18T13:14+0400
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Певица Тамара Кутидзе произвела фурор на 10 сезоне вокального телешоу "Голос" – исполнительница выступила на "Слепых прослушиваниях" с известной песней "Тбилисо" и покорила наставников проекта.На первой же минуте к грузинке повернулись сразу два наставника – Пелагея и Леонид Агутин. "Это было очень красиво. И я понимаю, как мне кажется (я могу ошибаться), что вы очень разностороння певица, – отметила Пелагея. – Я думаю, что вы можете петь очень разные жанры. Как прекрасно, когда есть такой безусловный талант божественного такого происхождения. Вы когда поете какие-то мелизмы, вы делаете это очень свободно. Это не что-то выученное технически. Это то, как вы чувствуете и как владеете голосом. Это безусловно ваша часть, чистейший язык выражения вашей души, эмоций. Это совершенно великолепно. Я буду очень рада с вами поработать, если вы сделаете такой выбор"."Выстрелившая" песня и любовь к Грузии: певица Тамара Кутидзе о карьере и жизни на родине >>>"Поздравляю, что вы в проекте! У вас бесспорно очень большой талант, великолепный голос, это очень красиво звучит. Вы прекрасно выглядите. Все совершенно замечательно. Конечно, буду горд и счастлив, если вы будете в моей команде", – сказал девушке Агутин. И Тамара выбрала его. Тамаре Кутидзе 33 года. Родом она из Абхазии, города Ткварчели, но сейчас проживает в Подольске. Музыкой Кутидзе серьезно занимается уже более двадцати лет. Но именно в 2021 году певица обрела большую популярность благодаря своей песне "Докурю и брошу". Клип на эту композицию сегодня имеет в YouTube более 6 миллиона просмотров.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, новости из россии, грузинский шоу-бизнес, российский шоу-бизнес
Грузинка произвела фурор на российском шоу "Голос" – ВИДЕО
Желание стать наставником эффектной грузинки изъявили сразу два наставника - Пелагея и Леонид Агутин
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Певица Тамара Кутидзе произвела фурор на 10 сезоне вокального телешоу "Голос" – исполнительница выступила на "Слепых прослушиваниях" с известной песней "Тбилисо" и покорила наставников проекта.
На первой же минуте к грузинке повернулись сразу два наставника – Пелагея и Леонид Агутин.
"Это было очень красиво. И я понимаю, как мне кажется (я могу ошибаться), что вы очень разностороння певица, – отметила Пелагея. – Я думаю, что вы можете петь очень разные жанры. Как прекрасно, когда есть такой безусловный талант божественного такого происхождения. Вы когда поете какие-то мелизмы, вы делаете это очень свободно. Это не что-то выученное технически. Это то, как вы чувствуете и как владеете голосом. Это безусловно ваша часть, чистейший язык выражения вашей души, эмоций. Это совершенно великолепно. Я буду очень рада с вами поработать, если вы сделаете такой выбор".
"Поздравляю, что вы в проекте! У вас бесспорно очень большой талант, великолепный голос, это очень красиво звучит. Вы прекрасно выглядите. Все совершенно замечательно. Конечно, буду горд и счастлив, если вы будете в моей команде", – сказал девушке Агутин. И Тамара выбрала его.
Тамаре Кутидзе 33 года. Родом она из Абхазии, города Ткварчели, но сейчас проживает в Подольске.
"Сколько я себя помню, я всегда занималась музыкой, – написано в анкете Тамары на сайте Первого канала.– В детстве мне предложили участвовать в конкурсе красоты, там нужно было исполнить творческий номер. Тогда мои родители и решили, что свою жизнь я свяжу с музыкой. Помимо музыки я люблю заниматься спортом, сцена обязывает быть стройной и красивой".
Музыкой Кутидзе серьезно занимается уже более двадцати лет. Но именно в 2021 году певица обрела большую популярность благодаря своей песне "Докурю и брошу". Клип на эту композицию сегодня имеет в YouTube более 6 миллиона просмотров.
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