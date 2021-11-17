https://sputnik-georgia.ru/20211117/prezident-gruzii-saakashvili--osobennyy-zaklyuchennyy-262163141.html

Президент Грузии: Саакашвили – особенный заключенный

Президент Грузии: Саакашвили – особенный заключенный

Президент назвала важным фактором обеспечение защиты здоровья Саакашвили, отметив, что его перевод в гражданскую клинику связан с большим риском 17.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-17T20:02+0400

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михаил саакашвили

саломе зурабишвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили – особенный заключенный, который требует к себе особого отношения, заявила президент страны Саломе Зурабишвили.Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября и был задержан властями 1 ноября на основании обвинительных приговоров за преступления, которые он совершил, будучи президентом Грузии. С момента своего задержания экс-президент объявил голодовку, которая продолжается уже 48 дней.По ее словам, экс-президент требует особого обращения, так как за его заключением наблюдает все международное сообщество.Защита чести и достоинстваПрезидент строго осудила распространение Специальной пенитенциарной службой кадров перевода Саакашвили из Руставской тюрьмы в тюремную клинику, на которых конвой силой, против воли заводит экс-президента в палату тюремной клиники, порвав на нем одежду."Достоинство бывшего президента должно быть защищено, несмотря на его поведение. Так как бывший президент все равно связан с государством, и этот статус надо уважать. Соответственно, распространение кадров, порочащих честь и достоинство, для меня, как президента Грузии, категорически неприемлемо", - сказала Зурабишвили.Нынешняя власть не должна в чем-либо уподобляться предыдущей, добавила она, напомнив обществу об унизительном обращении с заключенными в период президентства Саакашвили."Равнодушие, насмешки, подшучивание и оскорбления неприемлемы не только для меня, но и для всего общества", - подчеркнула президент.Здоровье СаакашвилиВторым главным фактором президент Грузии назвала обеспечение защиты здоровья Саакашвили При этом она отметила, что перевод его в гражданскую клинику связан с большим риском.При этом она подчеркнула особую важность информирования общества о состоянии здоровья экс-президента."Экс-президент должен пользоваться всеми международными стандартами здравоохранения, чтобы не возникло вопросов или сомнений, что его обделили в лечении в период голодовки или на не менее опасном этапе – после ее прекращения", - сказала президент.Зурабишвили отметила, что информация о состоянии здоровья президента или бывшего президента является не личной, а публичной.Недовольство провокациямиПрезидент Грузии также выразила обеспокоенность отдельными вызывающими заявлениями официальных лиц, которые вызывают еще большее обострение ситуации."Я не могу не выразить обеспокоенность, что вместо информации и взвешенных комментариев звучат вызывающие заявления отдельных официальных лиц, которые обостряют ситуацию и приводят к недопониманию", - сказала Зурабишвили.Она отметила, что для мира и деполяризации в стране власти должны взвешивать каждое слово или действие, чтобы избежать провокаций и противостояния. По ее словам, Грузия находится в центре внимания, поэтому любая провокация или спекуляция требует обдуманного и разумного реагирования.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, саломе зурабишвили , возвращение и арест саакашвили