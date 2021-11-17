https://sputnik-georgia.ru/20211117/tyuremnaya-klinika-ne-podkhodit-dlya-lecheniya-saakashvili-zayavili-vrachi-pri-narodnom-zaschitnike-262166697.html
Тюремная клиника не подходит для лечения Саакашвили, заявили врачи при Народном защитнике
Тюремная клиника не подходит для лечения Саакашвили, заявили врачи при Народном защитнике
Врачи отмечают, что реанимационная бригада, дежурящая на месте, не сможет помочь, если состояние Саакашвили ухудшится 17.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-17T23:28+0400
2021-11-17T23:28+0400
2021-11-18T00:17+0400
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Тюремная клиника не соответствует тем условиям, которые необходимы для лечения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, говорится в заключении мультифункциональной группы врачей при Народном защитнике Грузии.Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября и был задержан властями 1 октября на основании обвинительных приговоров за преступления, которые он совершил, будучи президентом Грузии. С момента своего задержания экс-президент объявил голодовку, которая продолжается уже 48 дней.Представители мультифункциональной группы посетили Саакашвили в тюремной клинике и провели диагностику.В заключении врачи отметили, что состояние экс-президента критическое. Ему установили следующие диагнозы: энцефалопатия Вернике, перситенциальная гипокалиемия, анемия, талассемия и вероятность желудочного кровотечения. Кроме того, по заключению, состояние Саакашвили ухудшено из-за отказа от полноценного лечения и высокого стресса.Врачи считают, что в ближайшее время все выявленные диагнозы могут закончиться обострением – эпилепсией или комой, желудочным кровотечением, летальной аритмией, почечной недостаточностью, рабдомиолизом, пульмональным эмболизмом и сердечной недостаточностью. А в случае прекращения голодовки есть большая вероятность развития рефидинг-синдрома – комплекса жизнеугрожающих метаболических нарушений.По заключению врачей, тюремная клиника находится на стадии формирования, функционирует только часть медицинской аппаратуры, а на месте нет необходимых специалистов."В случае ухудшения состояния это создаст проблемы, так как постоянно находящейся группы врачей не хватит", - отмечено в заключении.При этом врачи уверены, что реанимационная бригада, дежурящая на месте, не сможет помочь, если состояние Саакашвили ухудшится.Врачи подчеркнули, что перевезти Саакашвили в многопрофильную клинику надо незамедлительно."Исходя из критичности состояния пациента, его лечение незамедлительно рекомендовано в функциональном полипрофильном госпитале с большим опытом, в частности, в отделении интенсивной терапии, чего нет в тюремном учреждении №18", - сказано в заключении.Саакашвили объявил голодовку в день своего ареста, 1 октября. После того, как экс-президент перестал принимать часть медикаментов, во избежание ухудшения состояния его здоровья его этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в тюремную больницу №18 в Тбилиси. Сам Саакавшили, его адвокаты и личный врач настаивали на его переводе в гражданскую многопрофильную клинику.Причиной этапирования Саакашвили в тюремную клинику стало заявление Службы государственной безопасности о готовящихся беспорядках со стороны главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". СГБ прямо заявила, что сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы его освободить. СГБ ведет расследование о попытке госпереворота в стране."Нацдвижение" и ее соратники ежедневно устраивают акции протеста с требованием перевода Саакашвилди в гражданскую многопрофильную клинику. С таким же требованием голодают десять депутатов парламента Грузии, а также отдельные депутаты сакребуло Поти, Зугдиди и Рустави.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
возвращение и арест саакашвили
Тюремная клиника не подходит для лечения Саакашвили, заявили врачи при Народном защитнике
23:28 17.11.2021 (обновлено: 00:17 18.11.2021)
Врачи отмечают, что реанимационная бригада, дежурящая на месте, не сможет помочь, если состояние Саакашвили ухудшится
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik.
Тюремная клиника не соответствует тем условиям, которые необходимы для лечения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, говорится в заключении
мультифункциональной группы врачей при Народном защитнике Грузии.
Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября и был задержан властями 1 октября на основании обвинительных приговоров за преступления, которые он совершил, будучи президентом Грузии. С момента своего задержания экс-президент объявил голодовку, которая продолжается уже 48 дней.
Представители мультифункциональной группы посетили Саакашвили в тюремной клинике и провели диагностику.
В заключении врачи отметили, что состояние экс-президента критическое. Ему установили следующие диагнозы: энцефалопатия Вернике, перситенциальная гипокалиемия, анемия, талассемия и вероятность желудочного кровотечения. Кроме того, по заключению, состояние Саакашвили ухудшено из-за отказа от полноценного лечения и высокого стресса.
Врачи считают, что в ближайшее время все выявленные диагнозы могут закончиться обострением – эпилепсией или комой, желудочным кровотечением, летальной аритмией, почечной недостаточностью, рабдомиолизом, пульмональным эмболизмом и сердечной недостаточностью. А в случае прекращения голодовки есть большая вероятность развития рефидинг-синдрома – комплекса жизнеугрожающих метаболических нарушений.
По заключению врачей, тюремная клиника находится на стадии формирования, функционирует только часть медицинской аппаратуры, а на месте нет необходимых специалистов.
"В случае ухудшения состояния это создаст проблемы, так как постоянно находящейся группы врачей не хватит", - отмечено в заключении.
При этом врачи уверены, что реанимационная бригада, дежурящая на месте, не сможет помочь, если состояние Саакашвили ухудшится.
"В случае определенных осложнений для жизни, например инфаркта, инсульта, тромбоэмболита, по словам местных врачей, планируется перевести пациента в другую клинику, что, исходя из его состояния, означает потерю времени, что будет критично для жизни пациента", - отмечено в заключении.
Врачи подчеркнули, что перевезти Саакашвили в многопрофильную клинику надо незамедлительно.
"Исходя из критичности состояния пациента, его лечение незамедлительно рекомендовано в функциональном полипрофильном госпитале с большим опытом, в частности, в отделении интенсивной терапии, чего нет в тюремном учреждении №18", - сказано в заключении.
Саакашвили объявил голодовку в день своего ареста, 1 октября. После того, как экс-президент перестал принимать часть медикаментов, во избежание ухудшения состояния его здоровья его этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в тюремную больницу №18 в Тбилиси. Сам Саакавшили, его адвокаты и личный врач настаивали на его переводе в гражданскую многопрофильную клинику.
Причиной этапирования Саакашвили в тюремную клинику стало заявление Службы государственной безопасности о готовящихся беспорядках со стороны главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". СГБ прямо заявила, что сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы его освободить. СГБ ведет расследование о попытке госпереворота в стране.
"Нацдвижение" и ее соратники ежедневно устраивают акции протеста с требованием перевода Саакашвилди в гражданскую многопрофильную клинику. С таким же требованием голодают десять депутатов парламента Грузии, а также отдельные депутаты сакребуло Поти, Зугдиди и Рустави.
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