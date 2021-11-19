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Депутат парламента Элене Хоштария прекратила голодовку
Депутат парламента Элене Хоштария прекратила голодовку
Политик требовала перевести экс-президента Саакашвили из тюремной больницы в другую клинику 19.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-19T17:13+0400
2021-11-19T17:14+0400
политика
новости
грузия
голодовка
элене хоштария
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Депутат парламента Грузии, лидер партии "Дроа" Элене Хоштария объявила о прекращении голодовки.Политик голодает в здании парламента 17-й день, требуя перевести экс-президента Саакашвили из тюремной больницы в другую клинику. Сегодня министр юстиции Грузии Рати Брегадзе предложил экс-президенту страны Михаилу Саакашвили продолжить лечение в военном госпитале в Гори.По ее словам, она ждет врача, который поможет ей в процессе реабилитации после голодовки. "Я думаю, что мы должны быть последовательными и осторожными, когда на кону много общественных беспорядков и человеческая жизнь", - сказала Хоштария.Периодически состояние ее здоровье ухудшается, приходится вызывать "скорую помощь". Сегодня Хоштария была настолько ослабла, что ей понадобилась инвалидная коляска для передвижения.В настоящее время Саакашвили находится в глданской тюремной больнице №18 в Тбилиси. Накануне, на 49-й день голодовки, экс-президент потерял сознание и был переведен в реанимационное отделение. В столичную тюремную больницу его перевезли 8 ноября из города Рустави, где он отбывал наказание в тюрьме №12.Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года. Он тайно пересек границу 29 сентября и 1 октября был арестован. На родине он заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211119/vlasti-gruzii-gotovy-etapirovat-saakashvili-v-voennyy-gospital-v-gori-262223596.html
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политика, новости, грузия, голодовка, элене хоштария, возвращение и арест саакашвили

Депутат парламента Элене Хоштария прекратила голодовку

17:13 19.11.2021 (обновлено: 17:14 19.11.2021)
© Sputnik / Alex ShlamovЭлене Хоштария, Европейская Грузия
Элене Хоштария, Европейская Грузия - Sputnik Грузия, 1920, 19.11.2021
© Sputnik / Alex Shlamov
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Политик требовала перевести экс-президента Саакашвили из тюремной больницы в другую клинику
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Депутат парламента Грузии, лидер партии "Дроа" Элене Хоштария объявила о прекращении голодовки.
Политик голодает в здании парламента 17-й день, требуя перевести экс-президента Саакашвили из тюремной больницы в другую клинику. Сегодня министр юстиции Грузии Рати Брегадзе предложил экс-президенту страны Михаилу Саакашвили продолжить лечение в военном госпитале в Гори.
"Безопасный перевод в клинику в Гори - это решение проблемы лечения Саакашвили, поэтому это основание для прекращения моей голодовки", - заявила Хоштария журналистам.
По ее словам, она ждет врача, который поможет ей в процессе реабилитации после голодовки.
"Я думаю, что мы должны быть последовательными и осторожными, когда на кону много общественных беспорядков и человеческая жизнь", - сказала Хоштария.
Рати Брегадзе - Sputnik Грузия, 1920, 19.11.2021
Власти Грузии готовы этапировать Саакашвили в военный госпиталь в Гори
15:17
Периодически состояние ее здоровье ухудшается, приходится вызывать "скорую помощь". Сегодня Хоштария была настолько ослабла, что ей понадобилась инвалидная коляска для передвижения.
В настоящее время Саакашвили находится в глданской тюремной больнице №18 в Тбилиси. Накануне, на 49-й день голодовки, экс-президент потерял сознание и был переведен в реанимационное отделение. В столичную тюремную больницу его перевезли 8 ноября из города Рустави, где он отбывал наказание в тюрьме №12.
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили - Sputnik Грузия, 1920, 19.11.2021
Жизнь, здоровье и честь Саакашвили должны быть защищены - Служба госинспектора Грузии
16:31
Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года. Он тайно пересек границу 29 сентября и 1 октября был арестован. На родине он заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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