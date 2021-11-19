https://sputnik-georgia.ru/20211119/deputat-parlamenta-elene-khoshtariya-prekratila-golodovku-262228460.html
Депутат парламента Элене Хоштария прекратила голодовку
Депутат парламента Элене Хоштария прекратила голодовку
Политик требовала перевести экс-президента Саакашвили из тюремной больницы в другую клинику 19.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-19T17:13+0400
2021-11-19T17:13+0400
2021-11-19T17:14+0400
политика
новости
грузия
голодовка
элене хоштария
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/15/249512337_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_be7aeda64cbdcb5295f190c2a1d2e4ae.jpg
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Депутат парламента Грузии, лидер партии "Дроа" Элене Хоштария объявила о прекращении голодовки.Политик голодает в здании парламента 17-й день, требуя перевести экс-президента Саакашвили из тюремной больницы в другую клинику. Сегодня министр юстиции Грузии Рати Брегадзе предложил экс-президенту страны Михаилу Саакашвили продолжить лечение в военном госпитале в Гори.По ее словам, она ждет врача, который поможет ей в процессе реабилитации после голодовки. "Я думаю, что мы должны быть последовательными и осторожными, когда на кону много общественных беспорядков и человеческая жизнь", - сказала Хоштария.Периодически состояние ее здоровье ухудшается, приходится вызывать "скорую помощь". Сегодня Хоштария была настолько ослабла, что ей понадобилась инвалидная коляска для передвижения.В настоящее время Саакашвили находится в глданской тюремной больнице №18 в Тбилиси. Накануне, на 49-й день голодовки, экс-президент потерял сознание и был переведен в реанимационное отделение. В столичную тюремную больницу его перевезли 8 ноября из города Рустави, где он отбывал наказание в тюрьме №12.Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года. Он тайно пересек границу 29 сентября и 1 октября был арестован. На родине он заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211119/vlasti-gruzii-gotovy-etapirovat-saakashvili-v-voennyy-gospital-v-gori-262223596.html
https://sputnik-georgia.ru/20211119/zhizn-zdorove-i-chest-saakashvili-dolzhny-byt-zaschischeny---sluzhba-gosinspektora-gruzii-262225638.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/15/249512337_277:0:3006:2047_1920x0_80_0_0_724e90f44c6c0b20d7abd070d3c68bbf.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, голодовка, элене хоштария, возвращение и арест саакашвили
Депутат парламента Элене Хоштария прекратила голодовку
17:13 19.11.2021 (обновлено: 17:14 19.11.2021)
Политик требовала перевести экс-президента Саакашвили из тюремной больницы в другую клинику
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Депутат парламента Грузии, лидер партии "Дроа" Элене Хоштария объявила о прекращении голодовки.
Политик голодает в здании парламента 17-й день, требуя перевести экс-президента Саакашвили из тюремной больницы в другую клинику. Сегодня министр юстиции Грузии Рати Брегадзе предложил экс-президенту страны Михаилу Саакашвили продолжить лечение в военном госпитале в Гори.
"Безопасный перевод в клинику в Гори - это решение проблемы лечения Саакашвили, поэтому это основание для прекращения моей голодовки", - заявила Хоштария журналистам.
По ее словам, она ждет врача, который поможет ей в процессе реабилитации после голодовки.
"Я думаю, что мы должны быть последовательными и осторожными, когда на кону много общественных беспорядков и человеческая жизнь", - сказала Хоштария.
Периодически состояние ее здоровье ухудшается, приходится вызывать "скорую помощь". Сегодня Хоштария была настолько ослабла, что ей понадобилась инвалидная коляска для передвижения.
В настоящее время Саакашвили находится в глданской тюремной больнице №18 в Тбилиси. Накануне, на 49-й день голодовки, экс-президент потерял сознание и был переведен в реанимационное отделение. В столичную тюремную больницу его перевезли 8 ноября из города Рустави, где он отбывал наказание в тюрьме №12.
Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года. Он тайно пересек границу 29 сентября и 1 октября был арестован. На родине он заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.