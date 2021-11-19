https://sputnik-georgia.ru/20211119/deputat-parlamenta-elene-khoshtariya-prekratila-golodovku-262228460.html

Депутат парламента Элене Хоштария прекратила голодовку

Депутат парламента Элене Хоштария прекратила голодовку

Политик требовала перевести экс-президента Саакашвили из тюремной больницы в другую клинику 19.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-19T17:13+0400

2021-11-19T17:13+0400

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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Депутат парламента Грузии, лидер партии "Дроа" Элене Хоштария объявила о прекращении голодовки.Политик голодает в здании парламента 17-й день, требуя перевести экс-президента Саакашвили из тюремной больницы в другую клинику. Сегодня министр юстиции Грузии Рати Брегадзе предложил экс-президенту страны Михаилу Саакашвили продолжить лечение в военном госпитале в Гори.По ее словам, она ждет врача, который поможет ей в процессе реабилитации после голодовки. "Я думаю, что мы должны быть последовательными и осторожными, когда на кону много общественных беспорядков и человеческая жизнь", - сказала Хоштария.Периодически состояние ее здоровье ухудшается, приходится вызывать "скорую помощь". Сегодня Хоштария была настолько ослабла, что ей понадобилась инвалидная коляска для передвижения.В настоящее время Саакашвили находится в глданской тюремной больнице №18 в Тбилиси. Накануне, на 49-й день голодовки, экс-президент потерял сознание и был переведен в реанимационное отделение. В столичную тюремную больницу его перевезли 8 ноября из города Рустави, где он отбывал наказание в тюрьме №12.Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года. Он тайно пересек границу 29 сентября и 1 октября был арестован. На родине он заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211119/vlasti-gruzii-gotovy-etapirovat-saakashvili-v-voennyy-gospital-v-gori-262223596.html

https://sputnik-georgia.ru/20211119/zhizn-zdorove-i-chest-saakashvili-dolzhny-byt-zaschischeny---sluzhba-gosinspektora-gruzii-262225638.html

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политика, новости, грузия, голодовка, элене хоштария, возвращение и арест саакашвили