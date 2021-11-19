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https://sputnik-georgia.ru/20211119/zhizn-zdorove-i-chest-saakashvili-dolzhny-byt-zaschischeny---sluzhba-gosinspektora-gruzii-262225638.html
Жизнь, здоровье и честь Саакашвили должны быть защищены - Служба госинспектора Грузии
Жизнь, здоровье и честь Саакашвили должны быть защищены - Служба госинспектора Грузии
Перевести третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику из тюремной больницы настоятельно рекомендуют и врачи 19.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-19T16:31+0400
2021-11-19T16:31+0400
новости
грузия
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Служба государственного инспектора Грузии призывает всех уполномоченных лиц принять необходимые меры для защиты здоровья, жизни, чести, достоинства и безопасности третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, говорится в заявлении на сайте ведомства.Служба государственного инспектора расследует факт возможного бесчеловечного обращения с Саакашвили. Уголовное дело по статье "нечеловеческое или унизительное обращение" было возбуждено на основании заявлений адвокатов экс-президента, которые утверждали, что их подзащитного избивали и унижали во время перевода из руставской тюрьмы в пенитенциарное медицинское учреждение №18 в Тбилиси.Власти Грузии готовы этапировать Саакашвили в военный госпиталь в Гори&gt;&gt;"После опроса третьего президента Грузии Михаила Саакашвили 11 ноября 2021 года Служба госинспектора незамедлительно обратилась к министерству юстиции с письмом по поводу помещения Михаила Саакашвили в такие условия, где будут защищены его здоровье, честь, достоинство и безопасность", — говорится в заявления ведомства.При этом, в службе отмечают, что обращение в Минюст было сделано, несмотря на то, что Служба госинспектора не наделена законом императивным правом требовать от Специальной пенитенциарной службы перевода обвиняемого/осужденного из одного пенитенциарного учреждения в другое (в том числе в лечебное учреждение).Здесь же отмечается, что в настоящее время у ведомства нет "эффективных законодательных рычагов для защиты обвиняемого/осужденного". Исходя из этого, Служба госинспектора видит необходимость в принятии необходимых законодательных изменений, а также в создании эффективной системы защиты свидетелей возможных преступлений, совершаемых должностными лицами.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины незадолго до выборов в органы местной власти. На родине против экс-президента было возбуждено несколько уголовных дел, которые сам Саакашвили считает политически мотивированными. Со дня задержания 1 октября в знак протеста он продолжает голодовку. Его адвокаты и личный врач изначально настаивали на его переводе из тюрьмы в гражданскую клинику.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211119/narodnyy-zaschitnik-gruzii-prizvala-vlasti-perevesti-saakashvili-v-grazhdanskuyu-bolnitsu-262221586.html
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новости, грузия, возвращение и арест саакашвили

Жизнь, здоровье и честь Саакашвили должны быть защищены - Служба госинспектора Грузии

16:31 19.11.2021
© Facebook / Mikheil SaakashviliЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили - Sputnik Грузия, 1920, 19.11.2021
© Facebook / Mikheil Saakashvili
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Перевести третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику из тюремной больницы настоятельно рекомендуют и врачи
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Служба государственного инспектора Грузии призывает всех уполномоченных лиц принять необходимые меры для защиты здоровья, жизни, чести, достоинства и безопасности третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, говорится в заявлении на сайте ведомства.
Служба государственного инспектора расследует факт возможного бесчеловечного обращения с Саакашвили. Уголовное дело по статье "нечеловеческое или унизительное обращение" было возбуждено на основании заявлений адвокатов экс-президента, которые утверждали, что их подзащитного избивали и унижали во время перевода из руставской тюрьмы в пенитенциарное медицинское учреждение №18 в Тбилиси.
Власти Грузии готовы этапировать Саакашвили в военный госпиталь в Гори>>
"После опроса третьего президента Грузии Михаила Саакашвили 11 ноября 2021 года Служба госинспектора незамедлительно обратилась к министерству юстиции с письмом по поводу помещения Михаила Саакашвили в такие условия, где будут защищены его здоровье, честь, достоинство и безопасность", — говорится в заявления ведомства.
При этом, в службе отмечают, что обращение в Минюст было сделано, несмотря на то, что Служба госинспектора не наделена законом императивным правом требовать от Специальной пенитенциарной службы перевода обвиняемого/осужденного из одного пенитенциарного учреждения в другое (в том числе в лечебное учреждение).
Народный защитник Грузии Нино Ломджария - Sputnik Грузия, 1920, 19.11.2021
Народный защитник Грузии призвала власти перевести Саакашвили в гражданскую больницу
15:16
Здесь же отмечается, что в настоящее время у ведомства нет "эффективных законодательных рычагов для защиты обвиняемого/осужденного". Исходя из этого, Служба госинспектора видит необходимость в принятии необходимых законодательных изменений, а также в создании эффективной системы защиты свидетелей возможных преступлений, совершаемых должностными лицами.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины незадолго до выборов в органы местной власти. На родине против экс-президента было возбуждено несколько уголовных дел, которые сам Саакашвили считает политически мотивированными. Со дня задержания 1 октября в знак протеста он продолжает голодовку. Его адвокаты и личный врач изначально настаивали на его переводе из тюрьмы в гражданскую клинику.

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