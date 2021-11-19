https://sputnik-georgia.ru/20211119/elene-khoshtariya-uzhestochaet-golodovku---deputat-otkazalas-ot-medikamentov-i-kapelnitsy-262210433.html
Хоштария ужесточает голодовку в поддержку Саакашвили - депутат отказалась от лекарств
Хоштария ужесточает голодовку в поддержку Саакашвили - депутат отказалась от лекарств
Лидер партии "Дроа" голодает в парламенте Грузии уже 17-й день, требуя перевода Саакашвили в гражданскую клинику 19.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-19T10:40+0400
2021-11-19T10:40+0400
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элене хоштария
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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Депутат парламента Грузии, лидер партии "Дроа" Элене Хоштария идет на крайние меры - она отказывается от медикаментов и переливаний до тех пор, пока экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не будет переведен из тюремной больницы в гражданскую.Напряженная ночь после обморока Саакашвили - главный вопрос остается без ответа>>Голодающая уже 17-й день Хоштария приняла такое решение после того, как накануне Саакашвили потерял сознание. Состояние здоровья голодающего с 1 октября экс-президента резко ухудшилось после встречи с адвокатами. Он упал в тот момент, когда выходил из комнаты. В настоящее время он находится в реанимации глданской тюремной больницы №18 в Тбилиси.О необходимости перевода Саакашвили в многопрофильную клинику еще с 17 ноября говорят члены врачебного консилиума, созванного под эгидой Народного защитника Грузии. На том же уже несколько недель настаивают сам Саакашвили, его личный врач и адвокаты. После вчерашних событий власти уже не так категоричны - теперь они допускают перевод Саакашвили в гражданскую больницу. Решение будет принято после того, как будет установлено, какие конкретно нужны исследования. Ранее с требованием перевода Саакашвили в гражданскую больницу голодовку, помимо Хоштария, объявили девять депутатов парламента Грузии, несколько членов сакребуло Рустави, Зугдиди, Поти и Батуми, а также всемирной известный оперный певец Паата Бурчуладзе. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211119/gosdep-ssha-esche-raz-prizval-vlasti-gruzii-dostoyno-i-spravedlivo-otnositsya-k-saakashvili-262208251.html
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новости, грузия, голодовка, элене хоштария, возвращение и арест саакашвили
Хоштария ужесточает голодовку в поддержку Саакашвили - депутат отказалась от лекарств
10:40 19.11.2021 (обновлено: 11:26 19.11.2021)
Лидер партии "Дроа" голодает в парламенте Грузии уже 17-й день, требуя перевода Саакашвили в гражданскую клинику
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Депутат парламента Грузии, лидер партии "Дроа" Элене Хоштария идет на крайние меры - она отказывается от медикаментов и переливаний до тех пор, пока экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не будет переведен из тюремной больницы в гражданскую.
Голодающая уже 17-й день Хоштария приняла такое решение после того, как накануне Саакашвили потерял сознание. Состояние здоровья голодающего с 1 октября экс-президента резко ухудшилось после встречи с адвокатами. Он упал в тот момент, когда выходил из комнаты. В настоящее время он находится в реанимации глданской тюремной больницы №18 в Тбилиси.
"Вчера всю ночь я ждала кадр или фразу, что его (Саакашвили - ред.) после стольких рекомендаций врачей и паники переводят. В конце концов, я пришла к выводу, что времени уже нет, если уже не поздно... Поэтому я решила прекратить медикаментозное лечение и, пока его не переведут, ничего переливать и ничего принимать не буду", - написала Хоштария в Facebook.
О необходимости перевода Саакашвили в многопрофильную клинику еще с 17 ноября говорят члены врачебного консилиума, созванного под эгидой Народного защитника Грузии. На том же уже несколько недель настаивают сам Саакашвили, его личный врач и адвокаты.
После вчерашних событий власти уже не так категоричны - теперь они допускают перевод Саакашвили в гражданскую больницу. Решение будет принято после того, как будет установлено, какие конкретно нужны исследования.
Ранее с требованием перевода Саакашвили в гражданскую больницу голодовку, помимо Хоштария, объявили девять депутатов парламента Грузии, несколько членов сакребуло Рустави, Зугдиди, Поти и Батуми, а также всемирной известный оперный певец Паата Бурчуладзе.
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