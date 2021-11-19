https://sputnik-georgia.ru/20211119/napryazhennaya-noch-posle-obmoroka-saakashvili---glavnyy-vopros-ostaetsya-bez-otveta-262206932.html

Напряженная ночь после обморока Саакашвили - главный вопрос остается без ответа

Напряженная ночь после обморока Саакашвили - главный вопрос остается без ответа

Врачи говорят об очень сложном состоянии здоровья Саакашвили, который объявил голодовку более чем полтора месяца назад 19.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-19T08:44+0400

2021-11-19T08:44+0400

2021-11-19T09:24+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

голодовка

тюрьма

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 19 ноя - Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили находится к критическом состоянии и требуется его перевод в многопрофильную гражданскую клинику. Об этом в один голос говорят врачи, но окончательное решение все же за властями, которые минувшей ночью смягчили позицию. "Грузинская мечта" не против перевода Саакашвили в гражданскую клинику>>Накануне состояние здоровья голодающего с 1 октября Саакашвили резко ухудшилось - после встречи с адвокатами в их присутствии он потерял сознание и упал. Сотрудники тюремной больницы, где экс-президент содержится с 8 ноября, на носилках унесли его в реанимацию. Спустя некоторое время было сделано заявление о том, что состояние стабилизировалось."Потеря сознания говорит о том, что в его организме каждую минуту происходит что-то нехорошее. Состояние очень сложное. К примеру, сейчас был невролог, который поставил возможность очень неприятного диагноза, что, по поему мнению, требует очень большого внимания. Мишу Саакашвили нужно перевести в многопрофильную больницу, где есть высокого уровня МРТ", - сказал личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе журналистам.О необходимости перевода Саакашвили в многопрофильную клинику еще с 17 ноября говорят члены врачебного консилиума, созданного под эгидой Народного защитника Грузии. После вчерашнего обострения состояния Саакашвили власти уже не так категоричны. Как сказал депутат от правящей партии, экс-глава Минздрава Давид Сергеенко, в пятницу запланированы консультации, во время которых врачи распишут, какие исследования и сервисы необходимы для точной диагностики. Если в тюремной больнице не будет возможности для проведения каких-то исследований, Саакашвили будет переведен в другое медицинское учреждение. Таким образом, будет ли экс-президент этапирован в гражданскую клинику и когда это произойдет, пока не известно. Минувшей ночью министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе приняла две группы врачей. Одна из них - та, что создана при омбудсмене, а вторая - по инициативе премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Власти не прибегали к услугам созванного ранее ими консилиума после этапирования Саакашвили в тюремную больницу, заявляя, что на месте достаточно врачей. Между тем, всю ночь у тюремной больницы были усилены меры безопасности. Полицию мобилизовали после того, как на месте начали собираться сторонники Саакашвили. Возвращение СаакашвилиСаакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года. Он тайно пересек границу Грузии 29 сентября и 1 октября был арестован. На родине он заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Экс-президент объявил голодовку в день ареста, назвав себя политзаключенным, а все обвинения фабрикацией. С 8 ноября его этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в глданскую тюремную больницу №18 в Тбилиси.Такое решение было принято после того, как Саакашвили перестал принимать часть медикаментов, во избежание ухудшения состояния его здоровья, а также из соображений безопасности. Сам Саакашвили, его адвокаты и личный врач настаивали на его переводе в гражданскую многопрофильную клинику.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211119/dve-gruppy-vrachey-obsudili-sostoyanie-saakashvili-s-glavoy-minzdrava-gruzii-262205186.html

https://sputnik-georgia.ru/20211118/natsdvizhenie-anonsirovalo-aktsiyu-protesta-v-tbilisi-iz-za-ukhudsheniya-sostoyaniya-saakashvili--262199348.html

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новости, грузия, михаил саакашвили, голодовка, тюрьма, возвращение и арест саакашвили