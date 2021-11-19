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Госдеп США еще раз призвал власти Грузии "достойно и справедливо" относиться к Саакашвили
Госдеп США еще раз призвал власти Грузии "достойно и справедливо" относиться к Саакашвили
Состояние третьего президента Грузии Михаила Саакашвили резко ухудшилось, однако власти не спешат переводить его в гражданскую клинику 19.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-19T09:51+0400
2021-11-19T10:15+0400
новости
грузия
госдеп сша
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Достойно и справедливо отнестись к третьему президенту Грузии и прислушаться к рекомендациям омбудсмена призывает Госдепартамент США грузинские власти.Михаил Саакашвили, который содержится в глданской тюремной больнице, в четверг, 18 ноября, на 49-й день голодовки потерял сознание и был помещен в реанимационное отделение. Несмотря на рекомендации консилиума врачей срочно перевести Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику, где ему будет оказана надлежащая помощь, он по-прежнему остается в тюремной больнице.Государственный департамент США также настоятельно призывает власти Грузии соблюдать право Саакашвили на справедливый суд и обеспечить его присутствие на судебных слушаниях по его уголовным делам."Г-н Саакашвили имеет право на справедливое судебное разбирательство, которое включает в себя возможность лично присутствовать на судебных заседаниях, если он того потребует", - говорится в заявлении.В Госдепе США также высоко оценили работу Народного защитника Грузии по созданию независимой медицинской группы для оценки условии в глданской тюремной больнице.Михаил Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года. Он тайно пересек границу Грузии 29 сентября и 1 октября был арестован в Тбилиси. На родине он заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении суда.Экс-президент объявил голодовку в день ареста, назвав себя политзаключенным, а все обвинения - фабрикацией. С 8 ноября его этапировали из руставской тюрьмы №12 в пенитенциарное медицинское учреждение №18 в Тбилиси.Такое решение было принято после того, как Саакашвили перестал принимать часть медикаментов, во избежание ухудшения состояния его здоровья, а также из соображений безопасности. Сам Саакашвили, его адвокаты и личный врач настаивали на его переводе в гражданскую многопрофильную клинику, хотя это требование не было выполнено.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, госдеп сша, возвращение и арест саакашвили

Госдеп США еще раз призвал власти Грузии "достойно и справедливо" относиться к Саакашвили

09:51 19.11.2021 (обновлено: 10:15 19.11.2021)
© AP Photo / Luis M. AlvarezГосударственный департамент в Вашингтоне, США
Государственный департамент в Вашингтоне, США - Sputnik Грузия, 1920, 19.11.2021
© AP Photo / Luis M. Alvarez
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Состояние третьего президента Грузии Михаила Саакашвили резко ухудшилось, однако власти не спешат переводить его в гражданскую клинику
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Достойно и справедливо отнестись к третьему президенту Грузии и прислушаться к рекомендациям омбудсмена призывает Госдепартамент США грузинские власти.
Михаил Саакашвили, который содержится в глданской тюремной больнице, в четверг, 18 ноября, на 49-й день голодовки потерял сознание и был помещен в реанимационное отделение. Несмотря на рекомендации консилиума врачей срочно перевести Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику, где ему будет оказана надлежащая помощь, он по-прежнему остается в тюремной больнице.

"Мы внимательно следим за отношением к бывшему президенту Михаилу Саакашвили с момента его ареста 1 октября... Призываем правительство Грузии относиться к г-ну Саакашвили справедливо и достойно, а также прислушаться к рекомендациям омбудсмена", - говорится в заявлении Госдепа.

Государственный департамент США также настоятельно призывает власти Грузии соблюдать право Саакашвили на справедливый суд и обеспечить его присутствие на судебных слушаниях по его уголовным делам.
"Г-н Саакашвили имеет право на справедливое судебное разбирательство, которое включает в себя возможность лично присутствовать на судебных заседаниях, если он того потребует", - говорится в заявлении.
В Госдепе США также высоко оценили работу Народного защитника Грузии по созданию независимой медицинской группы для оценки условии в глданской тюремной больнице.
Михаил Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года. Он тайно пересек границу Грузии 29 сентября и 1 октября был арестован в Тбилиси. На родине он заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении суда.
Экс-президент объявил голодовку в день ареста, назвав себя политзаключенным, а все обвинения - фабрикацией. С 8 ноября его этапировали из руставской тюрьмы №12 в пенитенциарное медицинское учреждение №18 в Тбилиси.
Такое решение было принято после того, как Саакашвили перестал принимать часть медикаментов, во избежание ухудшения состояния его здоровья, а также из соображений безопасности. Сам Саакашвили, его адвокаты и личный врач настаивали на его переводе в гражданскую многопрофильную клинику, хотя это требование не было выполнено.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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