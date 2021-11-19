https://sputnik-georgia.ru/20211119/german-sabo-stal-novym-chlenom-parlamenta-gruzii-262215148.html

Герман Сабо стал новым членом парламента Грузии

Герман Сабо стал новым членом парламента Грузии

"Король королевства Гирчи" стал депутатом парламента Грузии вместо Джапаридзе 19.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-19T13:12+0400

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михаил саакашвили

зураб джапаридзе

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ТБИЛИСИ, 19 ноя - Sputnik. Герман Сабо, он же "король королевства Гирчи", сменил в парламенте Грузии лидера партии "Гирчи – больше свободы" Зураба Джапаридзе, который ранее отказался от своего мандата. Парламент признал депутатские полномочия Сабо в качестве преемника Джапаридзе в пятницу в ходе пленарного заседания - "за" проголосовали 89 депутатов. Сабо является "королем" самой неординарной партии в Грузии - "Новый политический центр – Гирчи", основанной в 2016 году.В парламенте Грузии может стать на две фракции меньше>>Сабо пополнит парламентскую политическую группу "Гирчи", в которой были три депутата - Иаго Хвичия, Вахтанг Мегрелишвили и Александр Раквиашвили. Что касается Джапаридзе, он прошел в парламент по итогам выборов в октябре 2020 года по партийным спискам "Новый политический центр – Гирчи". Позже в партии произошел раскол, и Джапаридзе, который был одним из ее основателей, ушел и создал новую партию "Гирчи – больше свободы".Из парламента Джапаридзе также ушел по собственной инициативе. Он был официально лишен мандата во вторник, 16 ноября. В тот же день депутатского кресла лишился и лидер партии "Лело" Мамука Хазарадзе.Оппозиционеры отказались от мандатов после выборов в местные органы власти, которые прошли в октябре текущего года в два тура и завершились в пользу правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Партии "Лело", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Европейская Грузия – движение за свободу" и "Единое национальное движение" обвинили власти в фальсификации выборов и начали проводить акции протеста.Депутаты парламента Грузии от ЕНД решили не спешить со сдачей мандатов>>Отказаться от мандатов планировали и депутаты "Нацдвижения", самой крупной оппозиционной партии, но после призыва своего идейного вдохновителя – находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили – они решили не спешить. Как сказал в очередном своем письме Саакашвили, без депутатских мандатов оппозиционеры не смогут его навещать в тюрьме.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, зураб джапаридзе