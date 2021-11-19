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Глава Минэкономики Грузии привилась бустер-дозой от коронавируса

Глава Минэкономики Грузии привилась бустер-дозой от коронавируса

Натия Турнава сделала третью прививку от коронавируса в Рустави вместе с сотрудниками предприятия "Азот" 19.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-19T16:01+0400

2021-11-19T16:01+0400

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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натиа Турнава привилась третьей (бустерной) дозой вакцины от коронавируса в одной из клиник города, сообщает пресс-служба Минэкономики.Весной министр привилась двумя дозами китайской вакцины Sinopharm. Третью дозу Турнава сделала препаратом Pfizer.Третью дозу вакцины от коронавируса до конца года должны сделать в Грузии 40 тысяч человек>>Глава Минэкономики сделала прививку вместе с сотрудниками предприятия "Руставский азот".С сотрудниками предприятия министр встретилась 29 октября и лично поблагодарила их за производство медицинского кислорода, на который в условиях пандемии большой спрос. "Во время моего предыдущего визита на предприятие мы говорили с его работниками, особенно с женщинами, насколько важно защитить свое здоровье и здоровье наших близких, особенно в таких крупных, стратегически важных отраслях, как "Руставский азот", - заявила Турнава."Руставский азот" на сегодняшний день одно из самых крупных предприятий в Грузии. Всего на заводе работают более 2 тысяч человек.Одним из продуктов, производимых "Азотом", является медицинский кислород. Его производство стало особенно актуальным в период пандемии коронавируса, и благодаря внутреннему производству удалось частично удовлетворить потребности страны.Совет иммунизации при Минздраве Грузии 9 ноября принял решение снизить возрастное ограничение на бустер-дозу – в Грузии третья доза вакцины от коронавируса допускается для всех лиц, начиная с 18 лет, препаратом Pfizer. До того, бустер-доза допускалась для лиц старше 50 лет и групп риска.К этому времени в стране сделано 2 082 020 прививок от COVID-19, за последние сутки вакцинировались 7 099 человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211109/buster-doza-v-gruzii-rekomendovana-vsem-komu-za-18-261914280.html

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