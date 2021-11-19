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Глава Минэкономики Грузии привилась бустер-дозой от коронавируса
Глава Минэкономики Грузии привилась бустер-дозой от коронавируса
Натия Турнава сделала третью прививку от коронавируса в Рустави вместе с сотрудниками предприятия "Азот" 19.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-19T16:01+0400
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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натиа Турнава привилась третьей (бустерной) дозой вакцины от коронавируса в одной из клиник города, сообщает пресс-служба Минэкономики.Весной министр привилась двумя дозами китайской вакцины Sinopharm. Третью дозу Турнава сделала препаратом Pfizer.Третью дозу вакцины от коронавируса до конца года должны сделать в Грузии 40 тысяч человек&gt;&gt;Глава Минэкономики сделала прививку вместе с сотрудниками предприятия "Руставский азот".С сотрудниками предприятия министр встретилась 29 октября и лично поблагодарила их за производство медицинского кислорода, на который в условиях пандемии большой спрос. "Во время моего предыдущего визита на предприятие мы говорили с его работниками, особенно с женщинами, насколько важно защитить свое здоровье и здоровье наших близких, особенно в таких крупных, стратегически важных отраслях, как "Руставский азот", - заявила Турнава."Руставский азот" на сегодняшний день одно из самых крупных предприятий в Грузии. Всего на заводе работают более 2 тысяч человек.Одним из продуктов, производимых "Азотом", является медицинский кислород. Его производство стало особенно актуальным в период пандемии коронавируса, и благодаря внутреннему производству удалось частично удовлетворить потребности страны.Совет иммунизации при Минздраве Грузии 9 ноября принял решение снизить возрастное ограничение на бустер-дозу – в Грузии третья доза вакцины от коронавируса допускается для всех лиц, начиная с 18 лет, препаратом Pfizer. До того, бустер-доза допускалась для лиц старше 50 лет и групп риска.К этому времени в стране сделано 2 082 020 прививок от COVID-19, за последние сутки вакцинировались 7 099 человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, рустави, вакцинация от коронавируса, натия турнава, коронавирус covid-19

Глава Минэкономики Грузии привилась бустер-дозой от коронавируса

16:01 19.11.2021
© Ministry of Economy of GeorgiaГлава Минэкономики Натиа Турнава привилась бустер-дозой вакцины против коронавируса
Глава Минэкономики Натиа Турнава привилась бустер-дозой вакцины против коронавируса - Sputnik Грузия, 1920, 19.11.2021
© Ministry of Economy of Georgia
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Натия Турнава сделала третью прививку от коронавируса в Рустави вместе с сотрудниками предприятия "Азот"
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натиа Турнава привилась третьей (бустерной) дозой вакцины от коронавируса в одной из клиник города, сообщает пресс-служба Минэкономики.
Весной министр привилась двумя дозами китайской вакцины Sinopharm. Третью дозу Турнава сделала препаратом Pfizer.
Третью дозу вакцины от коронавируса до конца года должны сделать в Грузии 40 тысяч человек>>
Глава Минэкономики сделала прививку вместе с сотрудниками предприятия "Руставский азот".
"Я пообещала им, что буду с ними, когда сделаю следующую вакцину, то есть бустерную дозу. Вот почему я приехала сюда сегодня - чтобы привиться самой и реально воодушевить этих людей. Многие из них делают ее впервые", - заявила Турнава.
С сотрудниками предприятия министр встретилась 29 октября и лично поблагодарила их за производство медицинского кислорода, на который в условиях пандемии большой спрос.
"Во время моего предыдущего визита на предприятие мы говорили с его работниками, особенно с женщинами, насколько важно защитить свое здоровье и здоровье наших близких, особенно в таких крупных, стратегически важных отраслях, как "Руставский азот", - заявила Турнава.
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Бустер-доза в Грузии рекомендована всем, кому за 18
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"Руставский азот" на сегодняшний день одно из самых крупных предприятий в Грузии. Всего на заводе работают более 2 тысяч человек.
Одним из продуктов, производимых "Азотом", является медицинский кислород. Его производство стало особенно актуальным в период пандемии коронавируса, и благодаря внутреннему производству удалось частично удовлетворить потребности страны.
Совет иммунизации при Минздраве Грузии 9 ноября принял решение снизить возрастное ограничение на бустер-дозу – в Грузии третья доза вакцины от коронавируса допускается для всех лиц, начиная с 18 лет, препаратом Pfizer. До того, бустер-доза допускалась для лиц старше 50 лет и групп риска.
К этому времени в стране сделано 2 082 020 прививок от COVID-19, за последние сутки вакцинировались 7 099 человек.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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