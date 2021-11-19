https://sputnik-georgia.ru/20211119/grazhdanam-gruzii-starshe-60-let-nadbavka-za-vaktsinatsiyu-budet-nachislena-segodnya-262220549.html

Гражданам Грузии старше 60 лет надбавка за вакцинацию будет начислена сегодня

Гражданам Грузии старше 60 лет надбавка за вакцинацию будет начислена сегодня

Обещанные за вакцинацию 200 лари от правительства Грузии сегодня получат более 10 тысяч пожилых людей 19.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-19T14:47+0400

2021-11-19T14:47+0400

2021-11-19T14:53+0400

пятая волна

новости

грузия

пенсионер

вакцинация от коронавируса

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/09/252534273_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_b1f1be1982609e5a496c06b1e6102860.jpg

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Гражданам старше 60 лет, которые вакцинировались от коронавируса в рамках программы поощрения, начислят по 200 лари на пенсионные счета в "Либерти банке" сегодня.По словам и.о. руководителя Агентства социального обслуживания Грузии Левана Гогодзе, общая сумма надбавки составила 2 024 200 лари и получит их на первом этапе 10 121 человек.Для коллективного иммунитета в Грузии должны прививаться не менее 20 тысяч человек в день>>Финансовую помощь в 200 лари (около 63 долларов) получат все пожилые люди, которые вакцинируются от коронавируса до 31 декабря включительно. Программа стартовала с 8 ноября. Тем, кто еще не получает пенсию, но достиг 60 лет, будет автоматически открыт счет в "Либерти банке".Получить помощь не смогут те лица старше 60 лет, которые уже были вакцинированы полностью, сделали первую прививку до 8 ноября или делают бустерную дозу вакцины.Те, кто не сможет получить единовременную надбавку в 2021 году, получат деньги в начале следующего года.По данным Минздрава Грузии, после задействования поощрительной программы правительства процесс вакцинации населения заметно активизировался и прежде всего за счет граждан старше 60 лет. Так, за последнюю неделю вакцинировались на 539% пенсионеров больше, чем в начале месяца (1016/159) .Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211109/kto-i-kak-iz-pensionerov-v-gruzii-poluchit-nadbavku-za-vaktsinatsiyu-ot-koronavirusa-261925651.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, пенсионер, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19