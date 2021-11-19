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Гражданам Грузии старше 60 лет надбавка за вакцинацию будет начислена сегодня
Гражданам Грузии старше 60 лет надбавка за вакцинацию будет начислена сегодня
Обещанные за вакцинацию 200 лари от правительства Грузии сегодня получат более 10 тысяч пожилых людей 19.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-19T14:47+0400
2021-11-19T14:47+0400
2021-11-19T14:53+0400
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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Гражданам старше 60 лет, которые вакцинировались от коронавируса в рамках программы поощрения, начислят по 200 лари на пенсионные счета в "Либерти банке" сегодня.По словам и.о. руководителя Агентства социального обслуживания Грузии Левана Гогодзе, общая сумма надбавки составила 2 024 200 лари и получит их на первом этапе 10 121 человек.Для коллективного иммунитета в Грузии должны прививаться не менее 20 тысяч человек в день>>Финансовую помощь в 200 лари (около 63 долларов) получат все пожилые люди, которые вакцинируются от коронавируса до 31 декабря включительно. Программа стартовала с 8 ноября. Тем, кто еще не получает пенсию, но достиг 60 лет, будет автоматически открыт счет в "Либерти банке".Получить помощь не смогут те лица старше 60 лет, которые уже были вакцинированы полностью, сделали первую прививку до 8 ноября или делают бустерную дозу вакцины.Те, кто не сможет получить единовременную надбавку в 2021 году, получат деньги в начале следующего года.По данным Минздрава Грузии, после задействования поощрительной программы правительства процесс вакцинации населения заметно активизировался и прежде всего за счет граждан старше 60 лет. Так, за последнюю неделю вакцинировались на 539% пенсионеров больше, чем в начале месяца (1016/159) .Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211109/kto-i-kak-iz-pensionerov-v-gruzii-poluchit-nadbavku-za-vaktsinatsiyu-ot-koronavirusa-261925651.html
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новости, грузия, пенсионер, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19
Гражданам Грузии старше 60 лет надбавка за вакцинацию будет начислена сегодня
14:47 19.11.2021 (обновлено: 14:53 19.11.2021)
Обещанные за вакцинацию 200 лари от правительства Грузии сегодня получат более 10 тысяч пожилых людей
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Гражданам старше 60 лет, которые вакцинировались от коронавируса в рамках программы поощрения, начислят по 200 лари на пенсионные счета в "Либерти банке" сегодня.
По словам и.о. руководителя Агентства социального обслуживания Грузии Левана Гогодзе, общая сумма надбавки составила 2 024 200 лари и получит их на первом этапе 10 121 человек.
Финансовую помощь в 200 лари (около 63 долларов) получат все пожилые люди, которые вакцинируются от коронавируса до 31 декабря включительно. Программа стартовала с 8 ноября. Тем, кто еще не получает пенсию, но достиг 60 лет, будет автоматически открыт счет в "Либерти банке".
Получить помощь не смогут те лица старше 60 лет, которые уже были вакцинированы полностью, сделали первую прививку до 8 ноября или делают бустерную дозу вакцины.
Те, кто не сможет получить единовременную надбавку в 2021 году, получат деньги в начале следующего года.
По данным Минздрава Грузии, после задействования поощрительной программы правительства процесс вакцинации населения заметно активизировался и прежде всего за счет граждан старше 60 лет. Так, за последнюю неделю вакцинировались на 539% пенсионеров больше, чем в начале месяца (1016/159) .
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