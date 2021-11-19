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Грузинские рестораторы готовы к введению "зеленых паспортов"
Грузинские рестораторы готовы к введению "зеленых паспортов"
Ковид-паспорта начнут действовать в Грузии с 1 декабря 19.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-19T14:16+0400
2021-11-19T14:16+0400
2021-11-19T14:16+0400
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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Рестораны готовятся к задействованию "зеленых паспортов" - детали нововведения в условиях пандемии обсудила с представителями сектора заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.Решением правительства Грузии, с 1 декабря в стране, а также в Шенгенской зоне, начинают действовать грузинские ковид-паспорта."Зеленый паспорт" в Грузии: как получить и как пользоваться – полная инструкция>>В Грузии "зеленый паспорт" это пропуск в рестораны, кафе, бары, развлекательные центры, кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, казино, спа-центры, гостиницы, фитнес-залы.Со своей стороны, президент Ассоциации рестораторов Грузии Коте Габричидзе сообщил, что представители бизнес-сектора представили свое видение внедрения "зеленых паспортов"."Нами было озвучено несколько предложений, к которым правительство отнеслось с пониманием. Мы очень надеемся, что они будут приняты к сведению", - заявил Габричидзе.Ковид-паспорт в Грузии полагается полностью вакцинированным гражданам Грузии и иностранцам. Также он выдается вакцинированным первой дозой, переболевшим на территории Грузии и сделавшим ПЦР-тест.На данный момент во всех случаях, кроме ПЦР-теста, ковид-паспорт будет бессрочным. С ПЦР-тестом он будет действовать в течение 72 часов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, ассоциация рестораторов грузии, коронавирус covid-19, ковид-паспорт
Грузинские рестораторы готовы к введению "зеленых паспортов"
Ковид-паспорта начнут действовать в Грузии с 1 декабря
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Рестораны готовятся к задействованию "зеленых паспортов" - детали нововведения в условиях пандемии обсудила с представителями сектора заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.
Решением правительства Грузии, с 1 декабря в стране, а также в Шенгенской зоне, начинают действовать грузинские ковид-паспорта.
В Грузии "зеленый паспорт" это пропуск в рестораны, кафе, бары, развлекательные центры, кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, казино, спа-центры, гостиницы, фитнес-залы.
"Мы проводим интенсивные встречи с представителями частного сектора по поводу задействования "зеленых паспортов"... Надеемся, что принятое решение скажется как на стабилизации эпидемиологической ситуации, так и будет приемлемо для бизнеса", - заявила Квривишвили журналистам.
Со своей стороны, президент Ассоциации рестораторов Грузии Коте Габричидзе сообщил, что представители бизнес-сектора представили свое видение внедрения "зеленых паспортов".
"Нами было озвучено несколько предложений, к которым правительство отнеслось с пониманием. Мы очень надеемся, что они будут приняты к сведению", - заявил Габричидзе.
Ковид-паспорт в Грузии полагается полностью вакцинированным гражданам Грузии и иностранцам. Также он выдается вакцинированным первой дозой, переболевшим на территории Грузии и сделавшим ПЦР-тест.
На данный момент во всех случаях, кроме ПЦР-теста, ковид-паспорт будет бессрочным. С ПЦР-тестом он будет действовать в течение 72 часов.
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