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"Зеленый паспорт" в Грузии: как получить и как пользоваться – полная инструкция
"Зеленый паспорт" в Грузии: как получить и как пользоваться – полная инструкция
Ковид-паспорта в Грузии будут как бумажными, так и электронными 18.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-18T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. В Грузии с 1 декабря будут действовать ковид-паспорта в бумажном и в электронном виде, которые будут действительны как на территории страны, так и в Шенгенской зоне.Sputnik Грузия представляет вам полную инструкцию, как можно получить в Грузии такой паспорт, а также где и как его использовать.Кому дадут ковид-паспортКовид-паспорт в Грузии полагается полностью вакцинированным гражданам Грузии и иностранцам. Также он выдается вакцинированным первой дозой, переболевшим на территории Грузии и сделавшим ПЦР-тест.На данный момент во всех случаях, кроме ПЦР-теста, ковид-паспорт будет бессрочным. С ПЦР-тестом он будет действовать в течение 72 часов.Какими бывают паспорта и как их получитьКовид-паспорта в Грузии будут как бумажными, так и электронными.Получить бумажный можно в Доме юстиции и Агентстве государственных сервисов.Что касается электронных ковид-паспортов то их можно получить, скачав приложение Georgia e-Health в App Store или Google Play. Ссылки на скачивание доступны также на сайте https://stopcov.ge/Где можно использовать ковид-паспортКовид-паспорт действителен при въезде в страны Шенгенской зоны, однако при этом необходимо проверить правила въезда в определенную страну.В Грузии "зеленый паспорт" понадобится в следующих объектах:Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

"Зеленый паспорт" в Грузии: как получить и как пользоваться – полная инструкция

09:01 18.11.2021 (обновлено: 09:45 18.11.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili Ковид-паспорт
Ковид-паспорт - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Ковид-паспорта в Грузии будут как бумажными, так и электронными
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. В Грузии с 1 декабря будут действовать ковид-паспорта в бумажном и в электронном виде, которые будут действительны как на территории страны, так и в Шенгенской зоне.
Sputnik Грузия представляет вам полную инструкцию, как можно получить в Грузии такой паспорт, а также где и как его использовать.

Кому дадут ковид-паспорт

Ковид-паспорт в Грузии полагается полностью вакцинированным гражданам Грузии и иностранцам. Также он выдается вакцинированным первой дозой, переболевшим на территории Грузии и сделавшим ПЦР-тест.
На данный момент во всех случаях, кроме ПЦР-теста, ковид-паспорт будет бессрочным. С ПЦР-тестом он будет действовать в течение 72 часов.

Какими бывают паспорта и как их получить

Ковид-паспорта в Грузии будут как бумажными, так и электронными.
Получить бумажный можно в Доме юстиции и Агентстве государственных сервисов.
Что касается электронных ковид-паспортов то их можно получить, скачав приложение Georgia e-Health в App Store или Google Play. Ссылки на скачивание доступны также на сайте https://stopcov.ge/

Где можно использовать ковид-паспорт

Ковид-паспорт действителен при въезде в страны Шенгенской зоны, однако при этом необходимо проверить правила въезда в определенную страну.
В Грузии "зеленый паспорт" понадобится в следующих объектах:
Рестораны, кафе, бары
Развлекательные центры
Детские центры (для взрослых)
Кинотеатры
Театры
Музеи
Концертные залы
Казино и другие объекты игрового бизнеса
Спа-центры
Гостиницы
Фитнес-залы
Канатные дороги горнолыжных курортов

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