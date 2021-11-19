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Ковид-статистика Грузии: показатель смертности остается высоким
Ковид-статистика Грузии: показатель смертности остается высоким
В клиниках Грузии на данный момент 1 630 тяжелых ковид-пациентов, 381 человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких 19.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-19T12:31+0400
2021-11-19T14:07+0400
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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Показатель смертности вновь высокий - по официальным данным, за последние сутки от коронавируса в Грузии скончались 63 человека, сообщает пресс-служба правительства.Всего в Грузии жертвами коронавируса стали 11 352 человека.В Грузию доставлена очередная партия лекарств от коронавируса&gt;&gt;С начала пандемии в стране зафиксирован 804 571 случай заболевания коронавирусом, в том числе за последние 24 часа 4 278 новых случаев инфицирования.За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 4 154 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 741 470 пациентов.Больше всех инфицированных в Тбилиси - за последние 24 часа зафиксировано 1 749 новых случаев заболевания.По регионам ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 715, Шида Картли – 412, Самегрело - Земо Сванети – 334, Квемо Картли – 273, Кахети – 267, Аджария – 155, Самцхе-Джавахети – 114, Мцхета-Мтианети – 110, Гурия – 109, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 40.На данный момент в Грузии 51 723 активных случая заболевания, из них 6 490 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 630 пациентов тяжелое, из них 381 подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 173 пациента помещены в ковид-гостиницы. 44 060 инфицированных проходят курс лечения на дому.В карантинных зонах остается 41 человек, в самоизоляции – 46 065.В Грузии за последние сутки сделано 51 298 тестов на коронавирус: 37 273 – на антиген, 20 025 – ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 18 ноября, составляет 8,34%, за две недели – 9,52%, за семь дней – 8,99%.К этому времени в стране сделано 2 082 020 прививок от COVID-19, за последние сутки вакцинировались 7 099 человек.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211118/tretyu-dozu-vaktsiny-ot-koronavirusa-do-kontsa-goda-dolzhny-sdelat-v-gruzii-40-tysyach-chelovek-262190791.html
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, статистика

Ковид-статистика Грузии: показатель смертности остается высоким

12:31 19.11.2021 (обновлено: 14:07 19.11.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliСкорая помощь 112
Скорая помощь 112 - Sputnik Грузия, 1920, 19.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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В клиниках Грузии на данный момент 1 630 тяжелых ковид-пациентов, 381 человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Показатель смертности вновь высокий - по официальным данным, за последние сутки от коронавируса в Грузии скончались 63 человека, сообщает пресс-служба правительства.
Всего в Грузии жертвами коронавируса стали 11 352 человека.
В Грузию доставлена очередная партия лекарств от коронавируса>>
С начала пандемии в стране зафиксирован 804 571 случай заболевания коронавирусом, в том числе за последние 24 часа 4 278 новых случаев инфицирования.
За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 4 154 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 741 470 пациентов.
Больше всех инфицированных в Тбилиси - за последние 24 часа зафиксировано 1 749 новых случаев заболевания.
По регионам ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 715, Шида Картли – 412, Самегрело - Земо Сванети – 334, Квемо Картли – 273, Кахети – 267, Аджария – 155, Самцхе-Джавахети – 114, Мцхета-Мтианети – 110, Гурия – 109, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 40.
На данный момент в Грузии 51 723 активных случая заболевания, из них 6 490 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 630 пациентов тяжелое, из них 381 подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 173 пациента помещены в ковид-гостиницы. 44 060 инфицированных проходят курс лечения на дому.
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Третью дозу вакцины от коронавируса до конца года должны сделать в Грузии 40 тысяч человек
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В карантинных зонах остается 41 человек, в самоизоляции – 46 065.
В Грузии за последние сутки сделано 51 298 тестов на коронавирус: 37 273 – на антиген, 20 025 – ПЦР-тестов.
Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 18 ноября, составляет 8,34%, за две недели – 9,52%, за семь дней – 8,99%.
К этому времени в стране сделано 2 082 020 прививок от COVID-19, за последние сутки вакцинировались 7 099 человек.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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