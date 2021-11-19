https://sputnik-georgia.ru/20211119/v-gruziyu-dostavlena-ocherednaya-partiya-lekarstv-protiv-koronavirusa-262211653.html

В Грузию доставлена очередная партия лекарств от коронавируса

В Грузию доставлена очередная партия лекарств от коронавируса

Новейшие препараты для лечения ковид-пациентов в ближайшее время будут распределены по всем клиникам Грузии 19.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Грузия получила очередную партию лекарств для лечения коронавируса, сообщает пресс-служба Минздрава.Две тысячи доз тоцилизумаба производства Hetero Biopharma Limited и моноклональных антител Roche - 500 доз ронаприва (казиривимаб/имдевимаб), уже находятся в Грузии. Препараты будут поэтапно распределены по медицинским учреждениям.Германия передала Грузии препараты для лечения тяжелых ковид-пациентов>>Hetero Biopharma Limited - одна из ведущих индийских фармацевтических компаний, получившая разрешение на экстренное применение тоцилизумаба в конце сентября этого года.Тоцилизумаб активно применяется для лечения тяжелых и критических ковид-пациентов.Ранее моноклональные антитела Roche в качестве пожертвования предоставила Грузии Германия.Моноклональные антитела Roche (казиривимаб/имдевимаб) были одобрены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) для неотложной помощи пациентам, инфицированным COVID-19.Закупка лекарств осуществлялась Минздравом Грузии в рамках дополнительной финансовой помощи Всемирного банка, выделенной для борьбы с пандемией.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211118/tretyu-dozu-vaktsiny-ot-koronavirusa-do-kontsa-goda-dolzhny-sdelat-v-gruzii-40-tysyach-chelovek-262190791.html

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