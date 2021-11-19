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В Грузию доставлена очередная партия лекарств от коронавируса
В Грузию доставлена очередная партия лекарств от коронавируса
Новейшие препараты для лечения ковид-пациентов в ближайшее время будут распределены по всем клиникам Грузии 19.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-19T11:28+0400
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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Грузия получила очередную партию лекарств для лечения коронавируса, сообщает пресс-служба Минздрава.Две тысячи доз тоцилизумаба производства Hetero Biopharma Limited и моноклональных антител Roche - 500 доз ронаприва (казиривимаб/имдевимаб), уже находятся в Грузии. Препараты будут поэтапно распределены по медицинским учреждениям.Германия передала Грузии препараты для лечения тяжелых ковид-пациентов&gt;&gt;Hetero Biopharma Limited - одна из ведущих индийских фармацевтических компаний, получившая разрешение на экстренное применение тоцилизумаба в конце сентября этого года.Тоцилизумаб активно применяется для лечения тяжелых и критических ковид-пациентов.Ранее моноклональные антитела Roche в качестве пожертвования предоставила Грузии Германия.Моноклональные антитела Roche (казиривимаб/имдевимаб) были одобрены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) для неотложной помощи пациентам, инфицированным COVID-19.Закупка лекарств осуществлялась Минздравом Грузии в рамках дополнительной финансовой помощи Всемирного банка, выделенной для борьбы с пандемией.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211118/tretyu-dozu-vaktsiny-ot-koronavirusa-do-kontsa-goda-dolzhny-sdelat-v-gruzii-40-tysyach-chelovek-262190791.html
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общество, новости, грузия, минздрав грузии, коронавирус covid-19

В Грузию доставлена очередная партия лекарств от коронавируса

11:28 19.11.2021 (обновлено: 11:44 19.11.2021)
© AP Photo / Alessandra TarantinoЭпидемия коронавируса - медики в респираторах и защитной одежде в реанимации
Эпидемия коронавируса - медики в респираторах и защитной одежде в реанимации - Sputnik Грузия, 1920, 19.11.2021
© AP Photo / Alessandra Tarantino
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Новейшие препараты для лечения ковид-пациентов в ближайшее время будут распределены по всем клиникам Грузии
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Грузия получила очередную партию лекарств для лечения коронавируса, сообщает пресс-служба Минздрава.
Две тысячи доз тоцилизумаба производства Hetero Biopharma Limited и моноклональных антител Roche - 500 доз ронаприва (казиривимаб/имдевимаб), уже находятся в Грузии. Препараты будут поэтапно распределены по медицинским учреждениям.
Германия передала Грузии препараты для лечения тяжелых ковид-пациентов>>
Hetero Biopharma Limited - одна из ведущих индийских фармацевтических компаний, получившая разрешение на экстренное применение тоцилизумаба в конце сентября этого года.
Тоцилизумаб активно применяется для лечения тяжелых и критических ковид-пациентов.
Ранее моноклональные антитела Roche в качестве пожертвования предоставила Грузии Германия.
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Моноклональные антитела Roche (казиривимаб/имдевимаб) были одобрены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) для неотложной помощи пациентам, инфицированным COVID-19.
Закупка лекарств осуществлялась Минздравом Грузии в рамках дополнительной финансовой помощи Всемирного банка, выделенной для борьбы с пандемией.
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