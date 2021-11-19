https://sputnik-georgia.ru/20211119/uroven-bezrabotitsy-v-gruzii-ponizilsya-za-kvartal-262231209.html
Уровень безработицы в Грузии понизился за квартал
Уровень безработицы в Грузии понизился за квартал
Трудоспособное население в Грузии составляет 52,8% от количества всех жителей страны, этот показатель вырос за год на 2,2 процентного пункта 19.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-19T18:31+0400
2021-11-19T18:31+0400
2021-11-19T18:31+0400
экономика
новости
грузия
национальная служба статистики грузии "сакстат"
безработица
статистика
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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Уровень безработицы в Грузии в третьем квартале 2021 года достиг 19,5%, что на 2,6 процентного пункта меньше показателя за второй квартал, говорится на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".Во втором квартале 2021 года уровень безработицы в Грузии составлял 22,1%, в первом квартале - 21,9%, а в четвертом квартале 2020 года - 20,4%.Безработица в цифрахУровень безработицы в Грузии в третьем квартале 2021 года повысился на 2,5 процентного пункта по сравнению с тем же периодом 2020 года, когда он составлял 17%.По данным Сакстата, уровень безработицы в сельских поселениях намного ниже по сравнению с городским – в третьем квартале 2021 года, по сравнению с тем же периодом 2020 года, безработица в городских поселениях увеличилась на 1,9 процентного пункта, а в сельских – на 3,5 процентного пункта, и составила 21,1% и 17,2% соответственно.Уровень безработицы традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин, – о третьем квартале 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года этот показатель среди мужчин увеличился на 2,1 процентного пункта до 21,7%, а среди женщин – на 2,1 процентного пункта до 16,6%.Активность населенияПо данным Сакстата, показатель трудоспособного экономически активного населения (15 лет и старше) в Грузии в третьем квартале 2021 года составил 52,8% – на 2,2 процентного пункта выше по сравнению с тем же периодом 2020 года."Уровень активности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года повысился в городских поселениях на 2,2 процентного пункта, а в сельских поселениях - на 2,8 процентного пункта. Уровень занятости по всей стране повысился на 0,7 процентного пункта и составил 42,5%", – говорится в материалах Сакстата.Доля нанятых работников от общего числа трудоустроенных в третьем квартале этого года составила 67,3%, что на 0,7 процентного пункта больше, чем за тот же период 2020 года.Уровень активности у мужчин выше, чем у женщин. В третьем квартале этот показатель у женщин составил 42,4%, а у мужчин – 64,7%. При этом уровень активности женщин вырос на 2,2 процентного пункта, а мужчин – на 2,8 процентного пункта.Безработных в Грузии считают по-новомуСогласно новым стандартам, которые официально вступили в силу в октябре 2020 года, методология предполагает переквалификацию раздела самозанятых. До этого "Сакстат" считал безработных по стандарту, разработанному Международной организацией труда в 1982 году.По новым стандартам, работающие в своем хозяйстве, которые производят больше половины продукции для личного потребления, больше не будут считаться самозанятыми, а будут или безработными, или вне рабочей силы.В "Сакстате" заявили, что введение нового стандарта обусловит снижение уровня трудоустройства и рост уровня безработицы.Служба статистики обновила данные по безработице по новому стандарту с 2010 года. Согласно новым данным, уровень безработицы в 2010 году составлял 27,2%, когда раньше сообщалось о 17,4% – на 9,8 процентного пункта меньше.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, национальная служба статистики грузии "сакстат", безработица, статистика
Уровень безработицы в Грузии понизился за квартал
Трудоспособное население в Грузии составляет 52,8% от количества всех жителей страны, этот показатель вырос за год на 2,2 процентного пункта
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik.
Уровень безработицы в Грузии в третьем квартале 2021 года достиг 19,5%, что на 2,6 процентного пункта меньше показателя за второй квартал, говорится на сайте
Национальной службы статистики страны "Сакстат".
Во втором квартале 2021 года уровень безработицы в Грузии составлял 22,1%, в первом квартале - 21,9%, а в четвертом квартале 2020 года - 20,4%.
Безработица в цифрах
Уровень безработицы в Грузии в третьем квартале 2021 года повысился на 2,5 процентного пункта по сравнению с тем же периодом 2020 года, когда он составлял 17%.
В Грузии уровень безработицы подсчитывается на основании соотношения количества трудоустроенных и безработных из экономически активного населения.
По данным Сакстата, уровень безработицы в сельских поселениях намного ниже по сравнению с городским – в третьем квартале 2021 года, по сравнению с тем же периодом 2020 года, безработица в городских поселениях увеличилась на 1,9 процентного пункта, а в сельских – на 3,5 процентного пункта, и составила 21,1% и 17,2% соответственно.
Уровень безработицы традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин, – о третьем квартале 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года этот показатель среди мужчин увеличился на 2,1 процентного пункта до 21,7%, а среди женщин – на 2,1 процентного пункта до 16,6%.
Активность населения
По данным Сакстата, показатель трудоспособного экономически активного населения (15 лет и старше) в Грузии в третьем квартале 2021 года составил 52,8% – на 2,2 процентного пункта выше по сравнению с тем же периодом 2020 года.
Экономически активным является человек 15 лет и старше, который работает или предлагает свой труд. При этом безработным он будет считаться, если в течение семи дней до опроса не выполнял работу с целью заработка, искал работу последние четыре недели и готов начать работу в ближайшие две недели.
"Уровень активности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года повысился в городских поселениях на 2,2 процентного пункта, а в сельских поселениях - на 2,8 процентного пункта. Уровень занятости по всей стране повысился на 0,7 процентного пункта и составил 42,5%", – говорится в материалах Сакстата.
Доля нанятых работников от общего числа трудоустроенных в третьем квартале этого года составила 67,3%, что на 0,7 процентного пункта больше, чем за тот же период 2020 года.
Уровень активности у мужчин выше, чем у женщин. В третьем квартале этот показатель у женщин составил 42,4%, а у мужчин – 64,7%. При этом уровень активности женщин вырос на 2,2 процентного пункта, а мужчин – на 2,8 процентного пункта.
Безработных в Грузии считают по-новому
Согласно новым стандартам, которые официально вступили в силу в октябре 2020 года, методология предполагает переквалификацию раздела самозанятых. До этого "Сакстат" считал безработных по стандарту, разработанному Международной организацией труда в 1982 году.
По новым стандартам, работающие в своем хозяйстве, которые производят больше половины продукции для личного потребления, больше не будут считаться самозанятыми, а будут или безработными, или вне рабочей силы.
В "Сакстате" заявили, что введение нового стандарта обусловит снижение уровня трудоустройства и рост уровня безработицы.
Служба статистики обновила данные по безработице по новому стандарту с 2010 года. Согласно новым данным, уровень безработицы в 2010 году составлял 27,2%, когда раньше сообщалось о 17,4% – на 9,8 процентного пункта меньше.
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